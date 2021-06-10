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快篩後戴口罩上工！壹電視美女主播：沒想到疫情就在身邊

▲壹電視主播許耀云戴口罩播新聞。（圖／許耀云臉書）
▲壹電視主播許耀云戴口罩播新聞。（圖／許耀云臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-06-10 09:30:32

壹電視一名攝影師7日被發現在廁所猝逝，隔天採檢確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），公司同仁昨（9日）接受集體快篩。主播許耀云在臉書PO出戴口罩播報的照片，感嘆：「每天播新聞，沒有想到有一天疫情就在你身邊。」

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▲許耀云9日接受新冠肺炎篩檢。（圖／許耀云臉書）
▲許耀云9日接受新冠肺炎篩檢。（圖／許耀云臉書）
許耀云表示，從沒想過有天會戴口罩播新聞，更不用說每天播新聞，有天疫情就在你身邊，做完篩檢的她透露結果，「第一關快篩陰性，暫且鬆口氣，非常謝謝各路親朋好友的關心，也希望所有同事平安無事！」直呼身體健康才是王道。

▲許耀云戴口罩上播報台。（圖／許耀云臉書）
▲許耀云戴口罩上播報台。（圖／許耀云臉書）
▲許耀云全文。（圖／許耀云臉書）
▲許耀云全文。（圖／許耀云臉書）
北市府昨緊急啟動快篩部隊，替壹電視員工篩檢，166人中有11人快篩陽性，其中包括主播吳衣璇、趙惠雯等人，所幸壹電視內部晚間10點宣布，快篩陽性的11人PCR檢測全為陰性，讓大家都鬆了口氣。（編輯：楊穎軒）

▲指揮中心統計至6/9，全台本土案例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心統計至6/9，全台本土案例。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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