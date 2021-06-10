快篩後戴口罩上工！壹電視美女主播：沒想到疫情就在身邊
壹電視一名攝影師7日被發現在廁所猝逝，隔天採檢確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），公司同仁昨（9日）接受集體快篩。主播許耀云在臉書PO出戴口罩播報的照片，感嘆：「每天播新聞，沒有想到有一天疫情就在你身邊。」
娛樂中心／綜合報導
2021-06-10 09:30:32
許耀云表示，從沒想過有天會戴口罩播新聞，更不用說每天播新聞，有天疫情就在你身邊，做完篩檢的她透露結果，「第一關快篩陰性，暫且鬆口氣，非常謝謝各路親朋好友的關心，也希望所有同事平安無事！」直呼身體健康才是王道。 北市府昨緊急啟動快篩部隊，替壹電視員工篩檢，166人中有11人快篩陽性，其中包括主播吳衣璇、趙惠雯等人，所幸壹電視內部晚間10點宣布，快篩陽性的11人PCR檢測全為陰性，讓大家都鬆了口氣。（編輯：楊穎軒）
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