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台股早盤漲百點重回萬七　高端暫停交易、基亞漲近4%

▲台北股市今（10）日開盤漲58.32點，加權股價指數以17024.54點開出，電子龍頭股點火，早盤漲百點。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市今（10）日開盤漲58.32點，加權股價指數以17024.54點開出，電子龍頭股點火，早盤漲百點。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2021-06-10 09:35:49｜2021-06-10 09:38:19

美股昨（9）日尾盤回落，終場走跌。台北股市今（10）日開盤漲58.32點，加權股價指數以17024.54點開出，雖一度來到平盤位置，但隨後又漲來到17100點以上。電子股早盤點火，包括台積電、聯電、鴻海、聯發科、力積電、旺宏、日月光、世界先進漲1到3%。傳產中鋼鐵、航運走弱，而疫情概念股則漲跌互見，高端疫苗今日因有重大訊息待公布，暫停交易一天，但高端的大股東基亞漲近4%。

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美股道瓊指數9日下跌152.68點，或0.44%，收34,447.14點；標普500指數下跌7.71 點，或0.18%，收4,219.55點；那斯達克指數下跌13.16點，或0.09%，收13,911.75點；費城半導體指數下跌12.74點，或0.40%，收3,158.48點。

台北股市今（10）日台北股市今天開盤漲58.32點，加權股價指數以17024.54點開出，重回萬七大關，早盤最高來到17100點。權值股點火助攻台積電早盤漲4元、漲幅0.6%，來到590元。鴻海漲0.4%，來到110元。聯發科相對強勢漲2%以上，來到988元。矽力也漲2%以上，來到3250元。聯電則漲0.7%。

另外，力積電、旺宏早盤漲2%，日月光、世界先進、大立光漲超過1%。至於傳產族群中，機電表現較佳，像是喬福、亞德克、上銀漲1到3%。而鋼鐵則走弱，如中鴻、聚亨、燁興、高興昌、盛餘都跌2%。航運也綠油油，長榮、陽明、萬海與華航跌1到3%。疫情概念股則漲跌互見，高端疫苗今日因有重大訊息公布暫時停止交易，高端疫苗大股東基亞漲近4%、南光、生達、美時漲1%，東洋漲3%。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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