▲ 皮卡樣、休旅魂，2021 Ford Ranger 運動型小地方再加分

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Ford Ranger 2021 年式維持與去年同樣的車系編成，由 104.8 萬的職人型、119.8 萬的全能型以及149.8 萬的運動型組成。如果你是想搭上近年盛行的皮卡 lifestyle，運動型不論性能、科技、造型，都是首選。私心認為，與主要對手 Toyota Hilux 相比，Ranger 運動型看起來還是比較有陽剛味，可能皮卡還是美國人的強項吧。拋開主觀意見，Ranger 運動型外觀延續 20 年式的基本鋪陳，有著車系尺碼最大的 Wildtrak 18 吋輪圈與雙色保桿、六角形水箱護罩 ，以及與性能聯想在一起的黑化細節，此外，新年式多照顧到後座乘客，新增了染色的「隱私玻璃」，對於皮卡當休旅用的買家而言，也是個加分點。
21 年式 Ranger 運動型車斗也多了一些小巧思，車斗本就有 2.42 平方公尺的空間，可裝載高達 1,000 公斤，這次貨物固定扣環增加到六個，也導入 Cargo Management 繩索勾軌道槽。原廠也提供豐富的車斗配件可加裝。
Ranger 運動型身為頂規，內裝質感也是車系中最貼近休旅車標準，所以座椅用精緻合成皮取代耐磨布椅，也是唯一駕駛座電動調整的車型；此外，軟質材質比例也提升，「Wildtrak」字樣與橘色縫線也為車內增加了運動氛圍。除了 USB Type-A 與 12V 插孔外，中央扶手後方也多出 110V 三孔插座，對於有更快充電需求的朋友，這點非常吸引人。整體而言，車內的精緻程度不一定比得上同價位的休旅車，但如果是求一個皮卡的生活風格，Ranger 運動型少有可挑剔的點。真要說可惜之處，就是後座少了出風口讓舒適度打折，也是面對 Hilux 的痛點。
資訊娛樂方面，SYNC 3 系統的 8 吋觸控螢幕支援 Apple CarPlay 與 Android Auto，也提供原廠衛星導航。除了倒車顯影，Ranger 運動型也提供 360°環景影像以及路邊停車輔助系統，畫質不是最好，但對判位有明顯幫助。
Ranger 運動型搭載四缸柴油渦輪引擎，是車系中唯一雙渦輪車型，所以最大馬力來到 213 ps，扭力則是充沛的 51 公斤米，雖然空車重就有 2270 公斤，但市區的走走停停不會有笨重感，也不會讓 5.3 公尺車長開起來有太大壓力。Ranger 操控不比一般休旅車，轉向也含糊了點，但這也不是皮卡的優先訴求；平常順順開，行路質感還是非常能接受，不過後軸因為採用葉片彈簧，即便有液壓減震桶幫助，後座舒適度還是比一般休旅車差一點。另外，車內比較容易聽到的噪音，源自於柴油引擎，其餘風切聲或是環境音的阻隔，Ranger 與一般休旅車並無明顯差異。
到了山區或是越野環境，Ranger 運動型擁有 29 度、22 度、26 度的進入、穿越、離去角，電子旋鈕加力箱提供 2H/4H/4L 三種模式，並配備電子後差速器鎖定，全地形能力毋庸置疑，網路上也有許多車友涉水、飆沙、林道的實戰畫面。不過每個買家的使用習慣不同，實際去展間體驗還是最準。
21 年式 Ranger 運動型維持標配 CoPilot 360 系統，雖然不到 Level 2 等級駕駛輔助，但也給你 ACC 主動式定速巡航系統、LDW 車道偏移警示系統以及 LKA 車道偏移輔助系統；大車比較需要的陡坡緩降、斜坡起步輔助、防側翻控制系統等，也都是標配。被動安全部分，全車系這次增加膝部氣囊，總共來到七具氣囊。
過去皮卡市場多為商用買家，如今因為戶外風氣盛行，Ranger、Hilux 這類車型也順勢提升安全面、設計面、科技面的表現搶市，也給了覺得休旅車太普通的個性買家十足的購買理由，而 Ranger 運動型 20 年的綜合表現已經不錯，相信 21 年式靠著售價不變，配備增加的誠意，還是能維持高熱度。