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皮卡樣、休旅魂，2021 Ford Ranger 運動型小地方再加分

▲ 皮卡樣、休旅魂，2021 Ford Ranger 運動型小地方再加分
▲ 皮卡樣、休旅魂，2021 Ford Ranger 運動型小地方再加分

2GameSome - 有車賞

2021-06-10 10:25:00

即便面對 Hilux 這般強勁對手，Ranger 在 2020 透過多元車型選擇打出一片天，尤其本日主角 Ranger 運動型，搭上戶外風潮，單一車型全年就賣出超過千台。這次趁著 2021 年式更新，安全、機能等面向再度升級，使否能擄獲更多買家芳心？

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Ford Ranger 2021 年式由 104.8 萬的職人型、119.8 萬的全能型以及149.8 萬的運動型組成。
Ford Ranger 2021 年式由 104.8 萬的職人型、119.8 萬的全能型以及149.8 萬的運動型組成。
Ford Ranger 2021 年式維持與去年同樣的車系編成，由 104.8 萬的職人型、119.8 萬的全能型以及149.8 萬的運動型組成。如果你是想搭上近年盛行的皮卡 lifestyle，運動型不論性能、科技、造型，都是首選。私心認為，與主要對手 Toyota Hilux 相比，Ranger 運動型看起來還是比較有陽剛味，可能皮卡還是美國人的強項吧。拋開主觀意見，Ranger 運動型外觀延續 20 年式的基本鋪陳，有著車系尺碼最大的 Wildtrak 18 吋輪圈與雙色保桿、六角形水箱護罩 ，以及與性能聯想在一起的黑化細節，此外，新年式多照顧到後座乘客，新增了染色的「隱私玻璃」，對於皮卡當休旅用的買家而言，也是個加分點。

Ranger 運動型標配 Wildtrak 外觀套件。
Ranger 運動型標配 Wildtrak 外觀套件。
六角形水箱護罩。
六角形水箱護罩。
車系尺碼最大的 Wildtrak 18 吋輪圈。
車系尺碼最大的 Wildtrak 18 吋輪圈。
LED 日行燈與 LED 魚眼頭燈為運動型配備。
LED 日行燈與 LED 魚眼頭燈為運動型配備。
21 年式 Ranger 運動型車斗也多了一些小巧思，車斗本就有 2.42 平方公尺的空間，可裝載高達 1,000 公斤，這次貨物固定扣環增加到六個，也導入 Cargo Management 繩索勾軌道槽。原廠也提供豐富的車斗配件可加裝。

車斗有 2.42 平方公尺的空間，可裝載高達 1,000 公斤。
車斗有 2.42 平方公尺的空間，可裝載高達 1,000 公斤。
Cargo Management 繩索勾軌道槽。
Cargo Management 繩索勾軌道槽。
Ranger 運動型身為頂規，內裝質感也是車系中最貼近休旅車標準，所以座椅用精緻合成皮取代耐磨布椅，也是唯一駕駛座電動調整的車型；此外，軟質材質比例也提升，「Wildtrak」字樣與橘色縫線也為車內增加了運動氛圍。除了 USB Type-A 與 12V 插孔外，中央扶手後方也多出 110V 三孔插座，對於有更快充電需求的朋友，這點非常吸引人。整體而言，車內的精緻程度不一定比得上同價位的休旅車，但如果是求一個皮卡的生活風格，Ranger 運動型少有可挑剔的點。真要說可惜之處，就是後座少了出風口讓舒適度打折，也是面對 Hilux 的痛點。

Ranger 運動型身為頂規，內裝質感也是車系中最貼近休旅車標準。
Ranger 運動型身為頂規，內裝質感也是車系中最貼近休旅車標準。
座椅用精緻合成皮，駕駛座電動調整附手動腰靠。
座椅用精緻合成皮，駕駛座電動調整附手動腰靠。
後座新增隱私玻璃。
後座新增隱私玻璃。
後座沒有出風口，不過有 120V 插座。
後座沒有出風口，不過有 120V 插座。
前方提供兩處 USB 插槽。
前方提供兩處 USB 插槽。
資訊娛樂方面，SYNC 3 系統的 8 吋觸控螢幕支援 Apple CarPlay 與 Android Auto，也提供原廠衛星導航。除了倒車顯影，Ranger 運動型也提供 360°環景影像以及路邊停車輔助系統，畫質不是最好，但對判位有明顯幫助。

SYNC 3 系統的 8 吋觸控螢幕支援 Apple CarPlay 與 Android Auto。
SYNC 3 系統的 8 吋觸控螢幕支援 Apple CarPlay 與 Android Auto。
儀表板兩側為全彩液晶螢幕。
儀表板兩側為全彩液晶螢幕。
Ranger 運動型提供 360°環景影像以及路邊停車輔助系統。
Ranger 運動型提供 360°環景影像以及路邊停車輔助系統。
標配雙區恆溫空調。
標配雙區恆溫空調。
Ranger 運動型搭載四缸柴油渦輪引擎，是車系中唯一雙渦輪車型，所以最大馬力來到 213 ps，扭力則是充沛的 51 公斤米，雖然空車重就有 2270 公斤，但市區的走走停停不會有笨重感，也不會讓 5.3 公尺車長開起來有太大壓力。Ranger 操控不比一般休旅車，轉向也含糊了點，但這也不是皮卡的優先訴求；平常順順開，行路質感還是非常能接受，不過後軸因為採用葉片彈簧，即便有液壓減震桶幫助，後座舒適度還是比一般休旅車差一點。另外，車內比較容易聽到的噪音，源自於柴油引擎，其餘風切聲或是環境音的阻隔，Ranger 與一般休旅車並無明顯差異。

Ranger 運動型搭載四缸柴油渦輪引擎，最大馬力 213 ps，扭力則是 51 公斤米。
Ranger 運動型搭載四缸柴油渦輪引擎，最大馬力 213 ps，扭力則是 51 公斤米。
Ranger 運動型是車系中唯一雙渦輪車型。
Ranger 運動型是車系中唯一雙渦輪車型。
Ranger 操控不比一般休旅車，轉向也含糊重手了點。
Ranger 操控不比一般休旅車，轉向也含糊重手了點。
搭配 SelectShift 十速手自排變速箱，並提供 S 檔位。
搭配 SelectShift 十速手自排變速箱，並提供 S 檔位。
到了山區或是越野環境，Ranger 運動型擁有 29 度、22 度、26 度的進入、穿越、離去角，電子旋鈕加力箱提供 2H/4H/4L 三種模式，並配備電子後差速器鎖定，全地形能力毋庸置疑，網路上也有許多車友涉水、飆沙、林道的實戰畫面。不過每個買家的使用習慣不同，實際去展間體驗還是最準。

電子旋鈕加力箱提供 2H/4H/4L 三種模式，並配備電子後差速器鎖定。
電子旋鈕加力箱提供 2H/4H/4L 三種模式，並配備電子後差速器鎖定。
21 年式 Ranger 運動型維持標配 CoPilot 360 系統，雖然不到 Level 2 等級駕駛輔助，但也給你 ACC 主動式定速巡航系統、LDW 車道偏移警示系統以及 LKA 車道偏移輔助系統；大車比較需要的陡坡緩降、斜坡起步輔助、防側翻控制系統等，也都是標配。被動安全部分，全車系這次增加膝部氣囊，總共來到七具氣囊。

Ranger 運動型配備 ACC 主動式定速巡航系統、LDW 車道偏移警示系統以及 LKA 車道偏移輔助系統。
Ranger 運動型配備 ACC 主動式定速巡航系統、LDW 車道偏移警示系統以及 LKA 車道偏移輔助系統。
配備胎壓偵測系統。
配備胎壓偵測系統。
過去皮卡市場多為商用買家，如今因為戶外風氣盛行，Ranger、Hilux 這類車型也順勢提升安全面、設計面、科技面的表現搶市，也給了覺得休旅車太普通的個性買家十足的購買理由，而 Ranger 運動型 20 年的綜合表現已經不錯，相信 21 年式靠著售價不變，配備增加的誠意，還是能維持高熱度。

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