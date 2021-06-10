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文化大學生返回澳門確診！在台室友也染疫

▲澳門政府9日晚間公布其第52例輸入型新冠病例，是一名在台灣就讀文化大學的澳門籍學生。資料照。（圖／取自Pixabay）
▲澳門政府9日晚間公布其第52例輸入型新冠病例，是一名在台灣就讀文化大學的澳門籍學生。資料照。（圖／取自Pixabay）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-06-10 10:24:44

澳門政府昨(9日)晚間公布第52例輸入型新冠病例，一名就讀文化大學的澳門籍學生返澳後確診，而該名學生在台灣的室友也證實染疫。

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根據澳門政府公告內容，這名新增患者是現年21歲、在中國文化大學就讀的澳門籍學生，先前未曾感染或接種過疫苗，5月28日的病毒核酸檢測結果為陰性。患者於5月30日與朋友乘星宇航空JX205號航班返回澳門，入境後按衛生局檢疫措施，被安排到金皇冠中國大酒店單獨接受醫學觀察，入境後首次的鼻咽拭子檢測樣本結果為陰性反應。

不過就在昨天，該名學生又進行一次PCR篩檢，這次的核酸檢測結果呈陽性，血清結果IgM為陽性，IgG為陰性，確診新冠肺炎。

澳門政府聲稱，患者有名在台灣同住的室友，日前已於台灣確診，患者無發燒、咳嗽或呼吸困難等症狀，已被安排進仁伯爵綜合醫院進一步檢查。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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