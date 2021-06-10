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英專家：Delta變異病毒傳播力　恐比Alpha高60%

▲英國流行病學家指出，首先在印度發現的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）Delta高關注變異株的傳播力據信超出Alpha變異株60%以上。Alpha變異株之前在英國為主要的致病病毒。（示意圖／翻攝自 Pixabay）
▲英國流行病學家指出，首先在印度發現的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）Delta高關注變異株的傳播力據信超出Alpha變異株60%以上。Alpha變異株之前在英國為主要的致病病毒。（示意圖／翻攝自 Pixabay）

中央社

2021-06-10 11:07:35

（中央社倫敦9日綜合外電報導）英國流行病學家今天指出，首先在印度發現的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）Delta高關注變異株的傳播力據信超出Alpha變異株60%以上。Alpha變異株之前在英國為主要的致病病毒。

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路透社報導，英國首相強生（Boris Johnson）表示，英國政府計劃6月21日全面解除英格蘭防疫限制，恐因Delta變異株快速散播而延後。

倫敦帝國學院（Imperial College London）流行病學家佛格森（Neil Ferguson）告訴記者，Delta變異株傳播力超越Alpha變異株的幅度估計已經縮小，「我們認為，超過60%是最有可能的預測」。

佛格森指出，模型顯示任何第3波疫情都可能與冬季的第2波疫情相匹敵。釀成英國第2波疫情的病毒株，最初是在英格蘭東南部肯特郡（Kent）發現。

「我認為病歿人數可能減少，疫苗具有高度防護效果…不過疫情仍令人擔心。很多不確定性依然存在。」

英國通報有超過12萬7000名篩檢呈陽性的患者在28天內死亡，境內迄今已對逾3/4成年人施打第1劑COVID-19疫苗。

根據英格蘭公共衛生署（Public Health England），注射1劑輝瑞或AZ疫苗對Delta變異株的防護力較低，注射2劑效果較好。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1100610

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