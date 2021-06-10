郵差疫情突收「人類骨灰」包裹！前輩曝先例：家屬哭著領

台灣新冠肺炎死亡人數持續增加，連日都有雙位數死亡個案，而因為確診者遺體仍可能會排出少量空氣，許多確診者也必須盡速火化處理，不少家屬也無法見上最後一面。不過近日就有名郵務士在送包裹時發現，外箱貼著「骨灰，小心輕放」的字樣，分享到臉書社團後掀起熱議，另外也有同行分享自己送過特殊物品的經驗。

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這名網友日前在臉書社團《郵局郵政全民開講》分享郵務士工作經驗，仔細一看照片可以發現，這個他跑外勤時負責投遞的包裹外頭貼著一張寫著「骨灰，請小心輕放」的白紙，而查看包裹寄送資訊也能發現，物品詳情欄上寫著「人類骨灰」，右上角條碼更標示「HK」，疑似是從香港寄送至台灣，而原PO發文同時也好奇詢問同業「各位外勤還送過什麼特別的包裹呢？」。

▲這名郵差從寄送資訊發現自己送的並不是平常的包裹。（圖／翻攝自臉書《郵局郵政全民開講》）

照片曝光後，許多網友也紛紛熱烈留言表示「做功德啦，有好報的」、「這需要邊送邊點香嗎？」、「看似誇張，有時可能家屬沒辦法處理，甚至國外只能用這種方式」、「以前單位有收過這種，也是香港來的，送的時候要不要幫他打黑傘？」、「這背後說不定有感人的原因！送吧！由你來幫他達成心願！」。

留言中也有同行表示，「這是真的」，接著更解釋自己聽過師傅說，曾有家屬以掛號的方式將骨灰包裹送到家裡住址，對方更是哭著出來領回。對此，原PO也感嘆表示「原來有其他師傅也送過」，同時也補充提到自己運送時，收件人剛好不在家，最後只能委託警衛代收。

事實上，根據財政部因應新冠疫情期間的規定，一般民眾若親人在國外不幸身故，通常會有兩種處理方式：大體先在當地火化後，再把骨灰運回；或直接把大體運回臺灣，而大體或骨灰若以貨運方式運回臺灣，均需辦理通關手續。此外，中華郵政公司也指出，目前國內相關郵政法規，並無禁止寄送骨灰，若接獲包裹會協助投遞，但如果有遺失或毀損，則無法進行特別補償或賠償。（編輯：楊智傑）