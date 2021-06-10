郵差疫情突收「人類骨灰」包裹！前輩曝先例：家屬哭著領

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照片曝光後，許多網友也紛紛熱烈留言表示「做功德啦，有好報的」、「這需要邊送邊點香嗎？」、「看似誇張，有時可能家屬沒辦法處理，甚至國外只能用這種方式」、「以前單位有收過這種，也是香港來的，送的時候要不要幫他打黑傘？」、「這背後說不定有感人的原因！送吧！由你來幫他達成心願！」。
留言中也有同行表示，「這是真的」，接著更解釋自己聽過師傅說，曾有家屬以掛號的方式將骨灰包裹送到家裡住址，對方更是哭著出來領回。對此，原PO也感嘆表示「原來有其他師傅也送過」，同時也補充提到自己運送時，收件人剛好不在家，最後只能委託警衛代收。
事實上，根據財政部因應新冠疫情期間的規定，一般民眾若親人在國外不幸身故，通常會有兩種處理方式：大體先在當地火化後，再把骨灰運回；或直接把大體運回臺灣，而大體或骨灰若以貨運方式運回臺灣，均需辦理通關手續。此外，中華郵政公司也指出，目前國內相關郵政法規，並無禁止寄送骨灰，若接獲包裹會協助投遞，但如果有遺失或毀損，則無法進行特別補償或賠償。（編輯：楊智傑）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。