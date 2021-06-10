疫苗差距問題加劇　美國計劃捐5億劑輝瑞供100國施打

《紐約時報》、《華爾街日報》等多家外媒報導，指出美國拜登政府將購買5億劑美國輝瑞藥廠（Pfizer）與德國BoiNTech生技公司共同研發的新冠肺炎（COVID-19）疫苗，捐贈給世界各國，計畫將在未來1年內提供給100個國家。





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美國總統拜登9日時啟程前往歐洲訪問前，暗示將會加碼疫苗捐贈計畫。根據《紐約時報》引述知情人士消息報導，美國將會以「非營利」價格購買這5億劑疫苗，第一批2億劑將會在今年進行分配，剩餘3億劑則會在明年上半年分配完畢。美國先前已和輝瑞簽約3億劑疫苗供美國人民施打，有知情人士指出，新協議和先前分開，加上這批疫苗，美國政府總共向輝瑞購買了8億劑疫苗。





《紐約時報》指出，這5億劑疫苗將會在美國生產，雖然數量低於世界衛生組織（WHO）估計全球所需的110億劑疫苗，但已經大幅超越美國過去承諾分擔的劑量。





白宮於6月3日宣布，將會在6月底前向國外分想至少8000萬劑疫苗，首批送出的2500萬劑疫苗中，有1900萬劑疫苗會透過全球疫苗取得機制（COVAX）給亞洲、非洲、中南美洲和加勒比海國家，美國保有分配權，包含台灣在內的亞洲地區國家將能獲得700萬劑疫苗。





歐美國家近來加速接種速度，卻也讓部分發展中國家無法取得足夠疫苗的問題更加顯著。像是美國與英國已經有超過半數人口接種至少一劑疫苗，但是在非洲，這一比例不到2%。





隨著美國新增病例逐漸減少，但部分未能獲得足夠疫苗的發展中國家感染人數逐漸增加，更引發了「疫苗種族隔離」問題，如何縮小各國之間疫苗差距更成為關注焦點。





截至目前為止，COVAX已經向全球129國家或地區分發8100萬劑疫苗。但COVAX的目標是在今年底前提供較貧窮國家至少20億劑疫苗，但是受到資金短缺以及全球最大疫苗製造國印度疫情加劇等因素影響，除了可能無法達成這項目標之外，更有延誤出貨的問題。





而全球對於縮小疫苗供應差距的努力一直很零碎，雖然有部分富裕國家宣布計畫捐贈疫苗，並且表明支持全球供應疫苗的想法，但是如何捐贈以及捐贈時機的具體細節卻很少。



