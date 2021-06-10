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丁怡銘遭爆5月就接種公費疫苗　陳時中：他有施打資格

▲繼作梗圖抹黑牛肉麵業者後，行政院顧問丁宜銘遭爆5月就接種AZ疫苗，引發特權插隊疑慮。（圖／行政院提供）
▲繼作梗圖抹黑牛肉麵業者後，行政院顧問丁宜銘遭爆5月就接種AZ疫苗，引發特權插隊疑慮。（圖／行政院提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-06-10 11:32:00

新冠肺炎疫情全台持續延燒，各地疫苗不足引起民怨，日前國民黨人士黃昭順、張榮味疑似插隊接種，被蔡英文總統以「特權」形容。但是行政院有給職顧問丁怡銘也遭爆在5月中旬已接種AZ疫苗，由於他的身分並不符合第一線防疫工作人員，引發插隊特權施打的疑慮。

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立院財政委員會今（10）日審查行政院函請審議「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案」。國民黨立委洪孟楷巡詢問行政院顧問丁怡銘在5月三級警戒後由政院造冊施打AZ疫苗，使否有特權疑慮？

衛福部長陳時中表示，經常跟丁怡銘一起開會，他常會來部裡面來開會、請教事情。洪孟楷追問所有開會人員都打第一劑疫苗了嗎？陳時中表示，在疫苗施打第二類中列了中央與地方的防疫人員，丁怡銘有資格，要看他是否有在造冊裡面。

陳時中進一步表示，這些幕僚很多沒先施打造成很多閣員被隔離，像日前經濟部長被隔離，會造成政事受到延宕。洪孟楷又問鼓不鼓勵中央部會長官去施打？陳時中說，他們是第二優先，當然希望他們去施打。

針對丁怡銘施打疫苗爭議，行政院發言人羅秉成表示，為確保防疫指揮體系正常運作，參與中央防疫會議成員，由於每日均有長時間、室內空間與近距離接觸，均列入第2類人員並建議其施打疫苗。

羅秉成強調，行政院院長、副院長、秘書長及參與行政院防疫會議之政務委員及顧問等人員，均屬有必要進入中央流行疫情指揮中心開會，以及出席行政院邀集包括指揮中心指揮官等，召開防疫會議之決策及執行防疫任務人員，以維持國家之防疫能量，上開人員係中央防疫指揮體系的一環，均屬中央流行疫情指揮中心所公布「COVID-19疫苗公費接種對象」第2類維持防疫體系運作之中央政府人員，為確保相關防疫機制於疫情期間得以正常運作，行政院即依程序就上開人員提出申請並施打疫苗。相關程序完全符合指揮中心指引，不會有任何特權。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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