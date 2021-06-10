更實用但依舊帥氣，BMW新世代4 Series Gran Coupe登場

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不同於雙門車型4 Series Gran Coupe則是多了兩扇車門，更實用的後座進出空間滿足消費者在家庭與跑車同時擁有的需求，而招牌醒目的超大水箱護罩與流線身形，也保有該車系應有的帥氣品味。新世代4 Series Gran Coupe除了外觀進行大幅轉變，4,783mmx1,852mmx1,442mm車身尺碼也較前世代明顯放大許多，不僅於外型氣勢營造有加分效果，對於車室空間也有正面助益。
4 Series Gran Coupe與4 Series Coupe屬同一車系，因此座艙格局當然也採相同配置，12.3吋數位儀表與10.25吋中控螢幕構成實用兼具科技的虛擬座艙，當然Apple CarPlay/Android Auto連結、智慧手機鑰匙、智慧駕駛輔助系統等也都全數搭載。既然有訴求實用特性，4 Series Gran Coupe在空間當然也有不俗表現，2,856mm軸距與可乘坐三人後座設定，470～1,290公升置物容積也較以往有所提升，提供舒適與便利實用性。
4 Series Gran Coupe目前提供420i、430i、M440i與420d等動力，其輸出分別為420i（184hp/30.6kgm）、430i（245hp/40.8kgm），M400i則是搭載3.0升六缸渦輪引擎，不僅具有374hp/51kgm最大輸出外，亦有48V輕油電額外提供11hp馬力與降低碳排等特性，而420d（190hp/40.8kgm）也同樣有配置48V輕油電系統。
相信已有不少消費者在等待4 Series Gran Coupe，國內方面從4 Series Coupe來看預計會提供420i、430i、M440i等車型，而時間點照先前策略預計年底就能有望導入。