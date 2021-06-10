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拜登政府「裙帶關係」曝光！美媒：用人唯親、雞犬全升天

▲美國《福斯新聞》近日深挖拜登政府內的裙帶關係，官員之間親屬樹狀圖複雜可以說是「一人得道，雞犬升天」。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國《福斯新聞》近日深挖拜登政府內的裙帶關係，官員之間親屬樹狀圖複雜可以說是「一人得道，雞犬升天」。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-10 11:21:38

美國《福斯新聞》（Fox News）週三（8）報導，拜登進入白宮後，內閣成員的大量進入政府部門擔任要職，包括白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）、國務卿布林肯（Antony Bliken）、白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）、高級顧問鄧恩（Anita Dunn）、白宮顧問里切蒂（Steve Ricchetti）、副參謀長里德（Bruce Reed）以及總統人事辦公室主任羅素（Cathy Russell）等人都至少有一名直系親屬在拜登政府內工作。

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去年3月，白宮新聞秘書莎琪的妹妹史蒂芬妮‧莎琪（Stephanie Psaki）被任命為衛生與公眾服務部門的高級顧問，正式頭銜為全球事務辦公室（Office of Global Affairs）人權與性別平等高級顧問。史蒂芬妮擁有約翰‧霍普金斯大學彭博學院（Johns Hopkins Bloomberg School）的公共衛生學士學位，早前曾在國際非政府組織「人口委員會」（Population Council）任職。

▲對於世衛組織今天提出的疫情起源調查報告，白宮方面由發言人莎琪提出質疑，認為報告缺乏關鍵資訊與訪談，要求進行第二階段調查，由獨立國際專家組成，不受限制地取得數據並進行實地訪查。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲白宮新聞秘書莎琪的妹妹，去年3月被提名加入拜登政府。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
莎琪曾經在個人推特上形容自己的妹妹是個「書呆子（好的那種）(Nerdy, in a good way)」可見史蒂芬妮在學術上的強硬實力，但蘇利文的妻子恐怕就沒有那麼有說服力了，瑪姬（Maggie Goodlander）曾為新罕布什爾大學（University of New Hampshire School of Law）法學院憲法學兼職教授，現在已經成為司法部長加蘭（Merrick Garland）的律師。

《福斯新聞》指出，蘇利文的妻子、弟弟和弟媳都在拜登政府任職，弟弟湯姆（Tom Sullivan）目前是國務院政策副參謀長；弟媳羅絲（Rose Bauman Sullivan）目前是衛生與公眾服務部的立法代理助理部長。美國《政客》（Politico）報導，羅絲曾於行動網路公司「威訊無線」（Verizon）、Google母公司Alphabet公司擔任說客，專門遊說國會議員通過有利雇主的法案。

▲美中代表於阿拉斯加的第3輪會談結束，美國國務卿布林肯和白宮國家安全顧問蘇利文會後表示，與中方的對話過程艱難、直接且坦率。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國國務卿布林肯（左）本身就出自外交世家，父執輩都曾經擔任過外交人員；蘇利文的父母（右）則都是教職人員。（圖／美聯社／達志影像）
布林肯的妻子萊恩（Evan Ryan）則是白宮內閣秘書，這個職位的任命不需經過參議院核准，是內閣部門與總統之間溝通的橋梁。報導指，萊恩是前總統歐巴馬（Barack Obama）的校友，2009年到2013年曾擔任副總統拜登（Joe Biden）的助理，以及總統政府間事務和公共參與特別助理。歐巴馬結束任期後，瑞安在2017年1月進入新聞網站「Axios」擔任執行副總裁，直到拜登就任總統後才重新進入了政府部門。

拜登的高級顧問鄧恩（Anita Dunn），為美國最高法院總統委員會主席鮑爾（Bob Bauer）的妻子，該委員會正在進行「最高法院改革」；還有白宮辦公室主任羅克萊（Ron Klain）恩的妻子莫妮梅迪納（Monica Medina）是拜登提名的海洋和國際環境和科學事務局（OES）助理秘書；白宮顧問里切蒂的兒子和女兒：丹尼爾‧里切蒂（Daniel Ricchetti）和香農‧里切蒂（Shannon Ricchetti），分別擔任副國務卿辦公室的高級顧問、白宮社會秘書辦公室副主任。

▲（圖／翻攝自拜登官網）
▲白宮顧問里切蒂的兒女、兄弟都在拜登政府擔任要職。（圖／翻攝自拜登政府官網）
《政客》報導，拜登副參謀長里德（Bruce Reed）的女兒朱莉亞（Julia Reed）最近被聘為拜登的行程安排人員（day scheduler）。總統人事辦公室主任羅素（Cathy Russell）的女兒莎拉（Sarah Donilon），羅素的丈夫、前國家安全顧問湯姆‧多尼隆（Tom Donilon）被聘為國家安全委員會亞洲局的特別助理。而莎拉同時也是白宮現任高級顧問麥克‧多尼隆（Mike Donilon）的姪女。

拜登政府官員一長串的親屬關係，引起美國內部輿論批評。民主黨人士、希拉蕊（Hillary Clinton）的前競選助手，現任白宮副新聞秘書貝茲（Andrew Bates）護航認為，拜登任用這些能力強大，但「剛剛好」是親屬的人員並沒有錯。

《福斯新聞》拿川普政府作為比較，雖然內部也有一些群帶，但明顯比拜登政府少得多。其中最知名的為川普的女兒伊凡卡（Ivanka Trump）以及女婿庫許納（Jared Kushner）曾擔任白宮顧問，但兩人並未受薪，甚至2020年的收入還比2019年下降了20%。

非營利、無黨派組織「Americans For Public Trust」執行董事薩瑟蘭（Caitlin Sutherland）批評，拜登上任不斷地通過招聘其內閣成員有關係的人進入政府部門，但這些進入政府部門的人並不能代表公眾的利益，政府人事上「用人唯親」破壞了公眾對政府的信任。

▲伊凡卡募款功力一流。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前總統川普的女兒伊凡卡時常出現在公眾場合，讓不少人留下川普「用人唯親」的印象，但《福斯新聞》認為，拜登政府內部的裙帶關係才真的錯綜複雜。（圖／美聯社／達志影像）
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