特企／守護台灣永續生態　最純淨的無毒蜂蜜新鮮直送

永續生態是台灣土地上每一個人的責任，位在新北市三峽區的「蜂樺蜂蜜專賣店」堅持這樣的理念，採取不過度採集蜂蜜、確保蜜蜂們的食物充足，維持大自然生態平衡的態度傳承三代持續用心經營。值得注意的是，蜂樺近年主推的熟成蜜系列，以24節氣作為蜂蜜特色命名，讓其在新北市政府競爭激烈的300多項農特產品中一舉榮獲「2020年新北特色商品」的頭銜。





我是廣告 請繼續往下閱讀

「蜂樺蜂蜜」有四大堅持，首先是蜂蜜絕無添加任何人工化學成分和果糖，同時秉持對環境友善，以自然培育蜜蜂，給予最好的成長環境與照顧。為維持尊重大自然的作息，並做好永續生態的計畫，選擇不過度採集蜂蜜。





此外，從產地到餐桌新鮮配送，能讓消費者在餐桌上安心享用最天然純淨的蜂蜜料理，「蜂樺蜂蜜」也會每年固定做安心認證，保證推出的每款商品皆為百分百無添加、無農藥殘留，是優質的無毒蜂蜜。





當然「蜂樺蜂蜜」備受矚目的熟成蜜系列，其特色是將採收蜂蜜的週期拉長，從一般的3天延長至14天，讓較久的時間醞釀出蜂蜜最為原始天然的風味。也因為採蜜週期延長的緣故，花期不定的熟成蜜系列，選用24節氣成為商品的特色命名。





熟成蜜因採蜜週期拉長進而產量減少，有時必須面對花蜜量稀少甚至採收不到蜂蜜的窘境，甚至只要一場連夜的大雨，一年辛勤等待都會化為虛無，但「蜂樺蜂蜜」仍堅持這樣艱辛的作業流程，就是這樣信念讓蜂樺能在去年新北市政府主辦的競賽中，從300多件商品中脫穎而出，獲選為「2020年新北特色商品」。









































