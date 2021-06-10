北市還有多發疫苗給診所！柯文哲：小禾馨診所領了85瓶

新冠肺炎疫情在台灣持續蔓延，能夠有效控制疫情的疫苗，在台灣相當缺乏。不過近日傳出北市好心肝診所向衛生局請領疫苗後，為不具疫苗施打資格的民眾施打，劑量更多達1285劑，引發社會各界議論。而今（10）日上午台北市政府臨時召開記者會，台北市長柯文哲也對外宣布，除了好心肝診所領了115記疫苗外，同樣也是北市的小禾馨診所也請領了總共85瓶，另一間和眾診所則是請領了2瓶，是否有違規施打的情況，目前北市府正進一步調查。





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北市的好心肝診所日前遭到揭露，將原本只能供給第一到第三類前線醫事人員施打的疫苗，違規提供給診所志工以及好心肝基金會的工作人員施打。台北市政府昨天也宣布，將依照傳染病防治法相關規範，對該診所開罰200萬元，此外也會取消該診所與北市簽訂的相關合約。至於負責疫苗派送的衛生局，柯文哲也表示將協請政風單位進行調查，若有違法也將依法處置。





而在今天上午北市府方面臨時召開記者會，宣布除了好心肝診所外，另一間小禾馨診所也陸續向衛生局請領了85瓶疫苗。雖然該診所登記有四間分所，但85瓶疫苗至少可供850人施打，四間診所是否有這麼多醫事人員需要施打也是個問題。台北市副市長黃珊珊則表示，現階段衛生局也正在針對小禾馨診所的施打狀況進行調查，若有違法施打的情況也會依規定進行懲處。





除了前一天宣布未來疫苗配送核准，會提升到副局長等級做簽核外，柯文哲今天再次強調，會檢討衛生局控管疫苗的狀況，未來由台北市衛生局配發出去的疫苗，到了哪個醫院、什麼時候派送的、疫苗的種類，都會及時進行公告，「我們沒必要庇護誰，一切就是公開透明。」



