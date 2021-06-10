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影／駁甩鍋中央　侯友宜：大家努力做好防疫工作

▲新北市長侯友宜今日特前往樹林區，了解機動篩檢隊的運作情形。（圖／新北市政府新聞局提供）
▲新北市長侯友宜今日特前往樹林區，了解機動篩檢隊的運作情形。（圖／新北市政府新聞局提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-10 11:47:49｜2021-06-10 11:48:16

新北市長侯友宜昨（9）日在新北的防疫應變會議上直指，因為中央系統的塞車，才是造成疫情擴散蔓延的關鍵原因，但卻被外界解讀、批評是在「甩鍋」；對此，侯友宜今（10）日視察機動篩檢隊時回應，校正回歸已經告一段落，大家努力做好防疫的工作。

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新北市政府為擴大社區篩檢的能量，儘速找出隱藏的感染源，特結合醫師、護理醫事及行政人員，以小隊組合的方式成立首支「機動篩檢隊」，並直奔到熱區快速設站篩檢，首站就從樹林區出發；新北市長侯友宜今日特前往樹林區，了解機動篩檢隊的運作情形，並感謝亞東醫護團隊的支持。

侯友宜表示，快篩隊是由醫療專車改裝而成，臨時變成一個移動式的快篩站，可到社區里鄰為市民來做廣篩，今日特別到樹林區看亞東醫院組成的快篩機動隊篩檢情形；此外，再度呼籲市民「趕快出來廣篩、趕快出來廣篩！」找到隱形的傳播鏈，讓傳播鏈能夠斷掉。

侯友宜指出，昨天共篩4411個，找到32個，這32個如果都沒有找到，就會在社區不斷的傳播下去，所以機動篩檢站會不斷地廣設，尤其移動式的快篩車隊，不斷的會到鄰里幫大家服務；今日很多的市民朋友一早就來拿號碼牌，準備做篩檢，「我們來顧自己的身體，也顧別人的身體。」

衛生局補充，機動篩檢隊採行抗原的快篩，發現陽性再採檢行核酸檢測，並協助安排快篩陽性的個案送集中檢疫所，或一人一室居家隔離等待檢驗結果；機動篩檢隊將以3天為一個周期方式，迅速移動新北市各區提供服務，加上原有18處社區篩檢站，新北市總篩檢量能可達5100人。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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