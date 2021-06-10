影／駁甩鍋中央　侯友宜：大家努力做好防疫工作

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侯友宜表示，快篩隊是由醫療專車改裝而成，臨時變成一個移動式的快篩站，可到社區里鄰為市民來做廣篩，今日特別到樹林區看亞東醫院組成的快篩機動隊篩檢情形；此外，再度呼籲市民「趕快出來廣篩、趕快出來廣篩！」找到隱形的傳播鏈，讓傳播鏈能夠斷掉。
侯友宜指出，昨天共篩4411個，找到32個，這32個如果都沒有找到，就會在社區不斷的傳播下去，所以機動篩檢站會不斷地廣設，尤其移動式的快篩車隊，不斷的會到鄰里幫大家服務；今日很多的市民朋友一早就來拿號碼牌，準備做篩檢，「我們來顧自己的身體，也顧別人的身體。」
衛生局補充，機動篩檢隊採行抗原的快篩，發現陽性再採檢行核酸檢測，並協助安排快篩陽性的個案送集中檢疫所，或一人一室居家隔離等待檢驗結果；機動篩檢隊將以3天為一個周期方式，迅速移動新北市各區提供服務，加上原有18處社區篩檢站，新北市總篩檢量能可達5100人。
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