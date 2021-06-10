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NBA／CP3送15助攻！太陽6人得分上雙　打爆金塊2:0領先

▲太陽大勝對手。（圖／美聯社／達志影像）
▲太陽大勝對手。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-06-10 11:51:01

西區次輪季後賽第2戰，鳳凰城太陽今(10)日繼續在主場面對丹佛金塊，在球隊主控「CP3」Chris Paul這場穿針引線送出15次助攻的帶領下，他們此役一共有6人得分上雙，終場以123:98大勝對手，系列賽2:0領先。

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本場比賽金塊隊的三分球命中率還是比較不理想，全靠Jokic拿下8分、4助攻才咬住比分，今天傷癒回歸的Will Barton替補上陣後貢獻5分，不過太陽首節打完還是以25:21領先。

次節金塊外線還是很掙扎，太陽靠Cameron Johnson和Dario Saric的兩顆三分球擴大到雙位數領先，之後Jokic雖然重回場上，但客隊單節發生了5次失誤，半場三分球命中率又僅有18.2%，因此陷入了42:52的落後。

易籃再戰後，Jae Crowder連續命中兩顆三分球，這一節金塊被太陽砍下34分，讓球隊一度落後來到20分，三節打完以67:86大幅落後；金塊這場防守出了非常大的問題，末節連不善進攻的Torrey Craig都跳出來連拿7分，分差拉開到25分，比賽至此也大致底定。

昨天剛剛拿下本季年度MVP的Jokic，是金塊這場進攻端表現唯一正常的先發球員，全場拿到24分、13籃板、6助攻而除了他之外的4人合計32投9中；Barton替補上場只出賽15分鐘，但也繳出10分、3助攻。金塊這場團隊命中率不到4成，三分命中率也僅32%，成為落敗主因。

太陽方面，球隊先發5人得分全部上雙，其中3人繳出「雙十」數據，Devin Booker得到18分、10籃板，DeAndre Ayton則是有15分、10籃板，Chris Paul斬獲17分、15助攻、5籃板。

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