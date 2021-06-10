好心肝私自施打疫苗　蘇揆：依法追究刑事及行政責任

台北市好心肝診所被踢爆8日晚間有民眾大排長龍搶打新冠肺炎疫苗，遭台北市政府重罰200萬，並宣布終止與好心肝COVID-19疫苗合約診所、以後不再配發疫苗。行政院院長蘇貞昌今（10）日在行政院會中也裁示，相關機關、醫療院所，若未依接種順序、名冊，私自幫民眾施打，政府將就相關人員的刑事或行政責任依法追究。
記者劉育辰／台北報導
2021-06-10 11:49:31｜2021-06-10 12:15:10
台北市好心肝診所遭爆私自為民眾施打疫苗，台北市副市長黃珊珊昨日表示，經稽查好心肝私自為診所志工、肝病基金會相關志工共1,173人施打疫苗，大部分未依照第一至三類醫事人員提供施打，因此處以200萬元罰鍰，且終止合約關係；台北市長柯文哲也坦承北市內部管控有疏漏，該調查還是要調查，診所說要多少劑疫苗就給多少是不對的，不應當一個股長就把疫苗送出去，「該送政風檢查的、該內部調查的，我們都會處理」。
蘇貞昌在今日的行政院會中表示，目前台灣目前共取得211萬劑進口疫苗，其中15萬劑的莫德納疫苗，昨日起已優先配發各縣市專責醫院，讓風險最高的醫護人員施打；日本政府捐予的124萬劑AZ疫苗，也將在本週五完成檢驗封緘後開始配撥施打。
蘇貞昌也強調，現在疫苗非常珍貴，請中央流行疫情指揮中心（CDC）依據公布的接種對象與施打順序，以及分配計畫，督導各部會及各地方政府，務必依所造名冊施打，在此也特別呼籲相關機關、醫療院所，若未依接種順序、名冊，私自幫民眾施打，政府將就相關人員的刑事或行政責任依法追究，以防堵防疫漏洞。
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