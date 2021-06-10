蘇揆以雞腿喻疫苗　朱立倫：雞腿可以晚到、人命不容延遲

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他指出，以已採購國際疫苗數字來看，人口相近台灣的澳洲採購量已達人口數6.7倍、美國達3.9倍、英國7.6倍、鄰近國家南韓達人口數3.4倍、香港2.9倍、日本2.9倍、印尼1.1倍、馬來西亞2.3倍。
他說，換言之，在疫情流感化之後，以一人兩劑為基礎，這些國家採購國際認證有效疫苗數量均達人口兩倍以上，亦即足夠讓民眾防備第三波、甚至第四波的衝擊，全民打過一輪又開始新的一輪。
至於台灣呢？朱立倫說，目前採購數兩千萬劑，佔全體國民的0.84倍，即便包含美日捐贈也僅0.92倍，連一倍都不到，亦即不夠全體國民施打第一劑的數量。即便加上國產疫苗已簽約的1000萬劑，3000萬劑總數仍然不夠民眾完整施打兩劑所需的4000多萬劑。
以疫苗採購到貨量來看，香港到貨11.99％、印尼21.26%、美國28.58%，台灣到貨6.54%呈現明顯落後態勢。以民眾疫苗施打率來看，台灣目前施打率2.94％，對照美國的51%、香港20.38%、南韓的17.82%、澳洲17.44%、日本的10.24%，台灣名列全球第152名！排名竟然輸給多哥、波札那、史瓦帝尼、納米比亞國家，僅微幅優於巴基斯坦、迦納、盧安達、塞內加爾等國家。
朱立倫認為，蔡政府應該立即學習新加坡、菲律賓、馬來西亞等鄰近國家，成立緊急基金匯集各種管道，組成談判採購小組、設立專責窗口，為國人加速採購大量國際認證疫苗，以備未來之需。
朱立倫強調，台灣這一波疫情準備已經明顯落後，在下一波疫情來襲之前，必須做好準備。蘇貞昌院長昨天將雞腿比作疫苗，但是對人民而言，雞腿不吃不會怎樣，疫苗不來會出人命。
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