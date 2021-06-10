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蘇揆以雞腿喻疫苗　朱立倫：雞腿可以晚到、人命不容延遲

▲前國民黨主席朱立倫今（10）日表示，疫苗採購總量仍是個大問題，即便加上國產疫苗採購的1000萬劑，總數仍不夠所有的民眾完整施打二劑。（圖／資料照片）
▲前國民黨主席朱立倫今（10）日表示，疫苗採購總量仍是個大問題，即便加上國產疫苗採購的1000萬劑，總數仍不夠所有的民眾完整施打二劑。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-06-10 11:54:25｜2021-06-10 11:54:33

前國民黨主席朱立倫今（10）日表示，指揮官陳時中昨日坦言，「國產疫苗有不被國際認證的風險。」行政院長蘇貞昌則拿訂雞腿表示出貨延遲，不能怪罪政府；但事實上不僅到貨比率嚴重落後，採購總量仍是個大問題，即便加上國產疫苗採購的1000萬劑，總數仍不夠所有的民眾完整施打二劑。更何況未來面臨的是病毒變種後的第二次施打、第三次施打，目前數量遠遠不足。

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朱立倫說，新冠疫情持續傳出變種病毒，疫情恐一波波襲來。無論各國研發國產疫苗與否，第一步超前部署皆以採購國際認證疫苗為主，以應對年底、乃至於明年新冠疫情流感化的衝擊。

他指出，以已採購國際疫苗數字來看，人口相近台灣的澳洲採購量已達人口數6.7倍、美國達3.9倍、英國7.6倍、鄰近國家南韓達人口數3.4倍、香港2.9倍、日本2.9倍、印尼1.1倍、馬來西亞2.3倍。

他說，換言之，在疫情流感化之後，以一人兩劑為基礎，這些國家採購國際認證有效疫苗數量均達人口兩倍以上，亦即足夠讓民眾防備第三波、甚至第四波的衝擊，全民打過一輪又開始新的一輪。

至於台灣呢？朱立倫說，目前採購數兩千萬劑，佔全體國民的0.84倍，即便包含美日捐贈也僅0.92倍，連一倍都不到，亦即不夠全體國民施打第一劑的數量。即便加上國產疫苗已簽約的1000萬劑，3000萬劑總數仍然不夠民眾完整施打兩劑所需的4000多萬劑。

以疫苗採購到貨量來看，香港到貨11.99％、印尼21.26%、美國28.58%，台灣到貨6.54%呈現明顯落後態勢。以民眾疫苗施打率來看，台灣目前施打率2.94％，對照美國的51%、香港20.38%、南韓的17.82%、澳洲17.44%、日本的10.24%，台灣名列全球第152名！排名竟然輸給多哥、波札那、史瓦帝尼、納米比亞國家，僅微幅優於巴基斯坦、迦納、盧安達、塞內加爾等國家。

朱立倫認為，蔡政府應該立即學習新加坡、菲律賓、馬來西亞等鄰近國家，成立緊急基金匯集各種管道，組成談判採購小組、設立專責窗口，為國人加速採購大量國際認證疫苗，以備未來之需。

朱立倫強調，台灣這一波疫情準備已經明顯落後，在下一波疫情來襲之前，必須做好準備。蘇貞昌院長昨天將雞腿比作疫苗，但是對人民而言，雞腿不吃不會怎樣，疫苗不來會出人命。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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