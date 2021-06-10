解盲到底是什麼？醫曝「背後真相」：研究員自己也不知情

新冠肺炎（COVID-19）本土疫情延燒，台灣疫苗短缺，各界為此鬧得沸沸揚揚；而備受爭議的國產「高端疫苗」也即將在今（10）日下午5時舉行「二期臨床實驗解盲記者會」，不過「解盲」到底是什麼，ICU醫師陳志金也簡單解釋了解盲到底為何。





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醫師陳志金在臉書粉專《Icu醫生陳志金》發文，表示在研究藥效的臨床試驗，一般會以接受藥物的「實驗組」和沒有接受藥物「對照組」來進行各種成效或數據的比較。但為了避免人為「偏差」，會以「雙盲」的方式進行比較：也就是，受試者及研究者，都不知道哪些人是被分配在「實驗組」或是在「對照組」。





陳志金解釋，在疫苗的研究當中，「實驗組」會被注射真正的疫苗，而「對照組」則會被注射沒有療效的「安慰劑」，而這兩「針」會用密碼編號，依編碼規則隨機分配給受試者，外觀上是幾乎一模一樣的東西，受試者(被打針的人)，研究者(打針的人、實驗主持人、負責收集研究資料的人），雙方都不會知道誰被打了什麼，這就叫做「雙盲」。





▲高端疫苗就即將在今（10）日下午舉行「二期臨床實驗解盲記者會」，不過「解盲」到底是什麼，ICU醫師陳志金也簡單解釋了。（圖／NOWnews攝影團隊）

陳志金也補充說道，至於沒有療效的安慰劑，無論在外觀、大小、劑量、儲存等，都要做到幾乎和真正的疫苗一樣，讓你無法和疫苗區分，等到研究結束，資料收集完成，就會進行「解盲」，「也就是依照之前的隨機編碼方式，解碼恢復『連結』，讓負責分析資料的公正一方，知道哪一組資料數據是屬於打疫苗的人，哪一組是屬於打安慰劑的人，來進行比較分析」。（編輯：郭佩蓉）



