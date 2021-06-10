COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

解盲到底是什麼？醫曝「背後真相」：研究員自己也不知情

▲高端疫苗就即將在今（10）日下午舉行「二期臨床實驗解盲記者會」，不過「解盲」到底是什麼，ICU醫師陳志金也簡單解釋了。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲高端疫苗就即將在今（10）日下午舉行「二期臨床實驗解盲記者會」，不過「解盲」到底是什麼，ICU醫師陳志金也簡單解釋了。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-06-10 12:07:45

新冠肺炎（COVID-19）本土疫情延燒，台灣疫苗短缺，各界為此鬧得沸沸揚揚；而備受爭議的國產「高端疫苗」也即將在今（10）日下午5時舉行「二期臨床實驗解盲記者會」，不過「解盲」到底是什麼，ICU醫師陳志金也簡單解釋了解盲到底為何。

我是廣告 請繼續往下閱讀

醫師陳志金在臉書粉專《Icu醫生陳志金》發文，表示在研究藥效的臨床試驗，一般會以接受藥物的「實驗組」和沒有接受藥物「對照組」來進行各種成效或數據的比較。但為了避免人為「偏差」，會以「雙盲」的方式進行比較：也就是，受試者及研究者，都不知道哪些人是被分配在「實驗組」或是在「對照組」

陳志金解釋，在疫苗的研究當中，「實驗組」會被注射真正的疫苗，而「對照組」則會被注射沒有療效的「安慰劑」，而這兩「針」會用密碼編號，依編碼規則隨機分配給受試者，外觀上是幾乎一模一樣的東西，受試者(被打針的人)，研究者(打針的人、實驗主持人、負責收集研究資料的人），雙方都不會知道誰被打了什麼，這就叫做「雙盲」

▲高端疫苗就即將在今（10）日下午舉行「二期臨床實驗解盲記者會」，不過「解盲」到底是什麼，ICU醫師陳志金也簡單解釋了。（圖／NOWnews攝影團隊）
▲高端疫苗就即將在今（10）日下午舉行「二期臨床實驗解盲記者會」，不過「解盲」到底是什麼，ICU醫師陳志金也簡單解釋了。（圖／NOWnews攝影團隊）
那「為什麼要這麼做」，陳志金說，因為當你知道自己是打的是疫苗，你或許心理上，主觀的就會覺得它有效、或者自己就特別容易感覺它的副作用等等。當研究者知道誰打了疫苗，對於症狀、副作用、實驗數據的判斷，也就有可能會受到影響，「研究的『雙盲』就是要避免這樣的人為上認定的偏差」。

陳志金也補充說道，至於沒有療效的安慰劑，無論在外觀、大小、劑量、儲存等，都要做到幾乎和真正的疫苗一樣，讓你無法和疫苗區分，等到研究結束，資料收集完成，就會進行「解盲」，「也就是依照之前的隨機編碼方式，解碼恢復『連結』，讓負責分析資料的公正一方，知道哪一組資料數據是屬於打疫苗的人，哪一組是屬於打安慰劑的人，來進行比較分析」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
86.26%13.74%
2021-06-09-2021-06-12

悶壞了！你對居家防疫管制疲乏了嗎?

不疲乏，互相配合，共同抗疫
疲乏，不升四級，漸漸無感了
63.83%36.17%
2021-06-08-2021-06-11

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
64.18%35.82%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
30.36%69.64%
2021-06-07-2021-06-10
疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

繼續作答
請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀