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紓困4.0上路　已發574億、368萬人受惠

▲國發會10日在行政院會後記者會表示，紓困4.0迄今發放574億、368萬人受惠。（圖／翻攝自youtube行政院開麥拉）
▲國發會10日在行政院會後記者會表示，紓困4.0迄今發放574億、368萬人受惠。（圖／翻攝自youtube行政院開麥拉）

記者劉育辰／台北報導

2021-06-10 12:08:35｜2021-06-10 12:23:47

國發會今（10）日於行政院院會中，針對紓困4.0執行情形進行報告，在「護勞工與弱勢」的部分，截至6月9日的紓困結果，包括關懷弱勢、急難紓困及個人薪資補貼等，已發放約574.3億元、368萬民眾受惠。

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國發會在今日的行政院會中表示，近期本土疫情雖然得到初步的控制、確診人數沒有急遽擴散，但國內疫情目前仍未穩定，全國3級警戒延長至6月28日，國內勞工及內需型產業持續受到衝擊，為緩解受影響之產業及個人，政府也立即啟動紓困4.0方案，截至6月9日的紓困進度，在「護勞工與弱勢」部分，包括關懷弱勢、急難紓困及個人薪資補貼等，已發放約574.3億元、共368萬民眾受惠；「助產業」部分，針對商業服務業、觀光業、教育事業等企業薪資及營運成本補助，已撥款約1.65億元，協助業者減輕負擔；「穩金流」部分，紓困貸款1.0至今已核貸約3.5兆元 ，其中紓困4.0部為251億元。

國發會指出，截至6月4日止，第一波個人紓困部分，完成去年已有帳戶之撥款人數比例達99%，後續將自6月15日起發放孩童家庭防疫補貼，並開始受理勞工紓困貸款申請。其中，孩童家庭防疫補貼將自該日起自動發放；至於勞工紓困貸款則新增500億元額度，由勞動部補貼第1年貸款利息，每人最高10萬元，以應勞工短期緊急生活需求，並透過數位分流以簡化申請，避免群聚形成疫情破口，相關部會也將完備流程，力求發放作業流暢。

針對現行紓困方案的不足之處，後續各部會將持續盤點其他協助企業或個人的紓困相關措施，並精進紓困作為，以全面協助受影響之產業及個人，盼台灣再次平安挺過新一波疫情所帶來的衝擊。

行政院院長蘇貞昌也在院會中表示，這兩天立委們對政府在防疫或紓困作為上有的指教相當中肯，也許是政院當初規劃時的確沒有想得很周到的，或者有些特殊情況是先前見所未及，以致真正需要被照顧的群體或企業還有些沒有得到紓困，他也已要求相關部會繼續盤點、滾動檢討，提出對策方案，從寬、從優、從速讓國人得到照顧，以回應外界期待，這也是政府責任。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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