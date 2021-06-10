紓困4.0上路　已發574億、368萬人受惠

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國發會指出，截至6月4日止，第一波個人紓困部分，完成去年已有帳戶之撥款人數比例達99%，後續將自6月15日起發放孩童家庭防疫補貼，並開始受理勞工紓困貸款申請。其中，孩童家庭防疫補貼將自該日起自動發放；至於勞工紓困貸款則新增500億元額度，由勞動部補貼第1年貸款利息，每人最高10萬元，以應勞工短期緊急生活需求，並透過數位分流以簡化申請，避免群聚形成疫情破口，相關部會也將完備流程，力求發放作業流暢。
針對現行紓困方案的不足之處，後續各部會將持續盤點其他協助企業或個人的紓困相關措施，並精進紓困作為，以全面協助受影響之產業及個人，盼台灣再次平安挺過新一波疫情所帶來的衝擊。
行政院院長蘇貞昌也在院會中表示，這兩天立委們對政府在防疫或紓困作為上有的指教相當中肯，也許是政院當初規劃時的確沒有想得很周到的，或者有些特殊情況是先前見所未及，以致真正需要被照顧的群體或企業還有些沒有得到紓困，他也已要求相關部會繼續盤點、滾動檢討，提出對策方案，從寬、從優、從速讓國人得到照顧，以回應外界期待，這也是政府責任。
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