疫苗施打率差因中央？柯文哲：有850瓶疫苗北市無權配發

新冠肺炎疫情在台灣持續延燒，而為了有效控制疫情，疫苗的施打現階段成為首要任務。而在國外採購的疫苗進口有限的情況下，疫苗則顯得格外缺乏。由於台北市在五月初時是疫情爆發的首波區域，為了避免第一線醫事人員染疫，也配發了相當多疫苗。不過卻一直遭到外界詬病「施打效率不彰」。對此台北市長柯文哲也揭露，中央配發的疫苗中有850瓶一共8500劑，北市無權管控。





我是廣告 請繼續往下閱讀

北市府方面提出相關數據，截至7日止，中央配發給台北市衛生局14100瓶一共141000劑疫苗，其中有多達850瓶一共8500劑，是疾管署暫時存放於台北市的疫苗，其施打人員則由中央指定，北市方面無權干預。柯文哲在今（10）日上午的記者會上更直言，其中還有80瓶共800劑的疫苗，中央提供的「帳面上」有，但卻沒有按照數量配發，形同掛帳於台北市。





柯文哲強調，每次外界批評台北市疫苗打得很慢，但帳面上有很多瓶疫苗都不是北市能夠掌握施打的，「我不覺得有什麼不對、見不得人的地方。」柯文哲說，8500劑的疫苗打得很慢，北市府也沒辦法催促，所以再怎麼打還是有個落差在。



