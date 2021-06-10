BTS套餐印尼麥當勞開賣「阿米」瘋狂　當局憂群聚關門市

國際知名速食品牌麥當勞近日與韓國知名團體「防彈少年團」（BTS）合作推出限定套餐，在全球掀起搶購潮。但現在新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，粉絲蜂湧買套餐，會不會反而造成群聚危險。BTS聯名套餐開賣之後，印尼雅加達以及其他城市的麥當勞湧入大批外送員取餐，讓當局為了避免群聚感染，不得不勒令至少20家麥當勞停業。





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根據《曼谷郵報》（Bangkok Post ）等外媒報導，BTS9日在印尼推出聯名套餐之後，印尼亞雅加達以及其他城市的麥當勞湧入眾多外送員取餐，但由於印尼是亞洲新冠肺炎疫情嚴重的國家之一，憂心外送員取餐時會造成群聚，讓當局不得不要求麥當勞停業。





三寶瓏公共秩序局局長法賈爾（Fajar Purwoto）表示「我們暫時關閉三寶瓏（Semarang）6家麥當勞中的其中4家，為期數天」，並強調「不希望三寶瓏再度陷入紅色警戒」。





▲「防彈少年團」聯名套餐開賣之後，印尼許多間麥當勞門市湧入眾多外送員。（圖／翻攝自Kompas.com）