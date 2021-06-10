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高階警官「插隊」打疫苗？高市：6月中警察打好打滿

▲高雄市政府設立大型接種站，圖為漢神巨蛋接種站的施打狀況。（圖／高雄市衛生局提供）
▲高雄市政府設立大型接種站，圖為漢神巨蛋接種站的施打狀況。（圖／高雄市衛生局提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-06-10 12:33:40

北部日前傳出有高階警官搶打基層配額的疫苗，高雄市也有基層員警透漏，6月4日到指定地點打疫苗時，卻看到有「長官」也出現打疫苗，遭質疑排擠到執行防疫相關任務同仁的配額，對此高雄市長陳其邁強調，警察屬第二類防疫人員，為了確保員警在執勤過程的安全，不管是內勤外勤，都會在6月15日警察節前後全數施打完畢。

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▲高雄市長陳其邁表示，6月中所有警察都會施打完疫苗。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁表示，6月中所有警察都會施打完疫苗。（圖／高雄市政府提供）
有基層員警質疑，非第一線防疫工作相關的高階警官為何與基層員警搶打疫苗？高雄市衛生局長黃志中則指出，警察局包括外事、鑑識、督慰勤人員經常接觸第一線防疫勤務，具有相當程度風險，警察局認為有增列施打必要，向市府提出增加名額，因考慮到疫苗可再增加，所以另外增列外事人員11人、鑑識人員14人、督導防疫勤務之警政監5人，共計30人名冊，並在6月4日至大型接種站完成接種，其程序均遵照指揮中心規範造冊依序接種，沒有不造冊施打情況。

高雄市嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情指揮中心強調，經評估這些冊列人員現行勤務性質相對高風險，適用第二類COVID-19疫苗公費接種對象，警察為維持社會運作之主要機關之一，也是重要的第一線防疫人員，截至目前已接種3,945人，相關外勤人員均已接種完畢，預計在後續AZ疫苗到位約6月中下旬將全數安排完成接種。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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