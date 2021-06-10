緬甸軍機墜毀曼德勒城鎮　造成至少12死

緬甸軍方傳出一架軍用飛機墜毀在中部曼德勒省，造成至少12人死亡。





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根據《路透社》報導， 當地消防部門指出，一架軍用飛機在曼德勒烏倫鎮工廠附近墜毀，造成12人死亡。緬甸政府也證實了這項消息，一架載有10多人的飛機在10日凌晨墜毀。在意外發生之後，安全部隊隨即趕往現場。





有當地媒體指出，機上當時載了16人，墜毀之後造成平地8人受傷。最初有消息傳出死者當中可能有高級軍官，但目前緬甸媒體還沒有確切的死傷人數，現場也持續進行救援當中。



