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張榮味被質疑特權打疫苗　雲林地檢立案偵查

▲雲林縣長張麗善哥哥張榮味（左）施打AZ疫苗惹爭議，雲林地檢署昨天立案偵辦，並發函向衛生福利部疾病管制署及雲林縣衛生局調取相關資料查明釐清中。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.07.09）
▲雲林縣長張麗善哥哥張榮味（左）施打AZ疫苗惹爭議，雲林地檢署昨天立案偵辦，並發函向衛生福利部疾病管制署及雲林縣衛生局調取相關資料查明釐清中。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.07.09）

中央社

2021-06-10 12:57:03

（中央社記者姜宜菁雲林縣10日電）雲林縣長張麗善哥哥張榮味施打AZ疫苗惹爭議，雲林地檢署昨天立案偵辦，並發函向衛生福利部疾病管制署及雲林縣衛生局調取相關資料查明釐清中。

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前雲林縣長張榮味5月31日假釋出獄，隔天就施打AZ武漢肺炎疫苗，外界質疑運用特權「插隊」，張麗善日前受訪時強調，張榮味與她住在前後院，符合中央明訂前3類對象同住者，施打疫苗合法。

民進黨雲林縣黨部主委江宗保則質疑張麗善說謊，因為張麗善與張榮味分別居住在2棟獨立透天厝，根本不是同住家人。

雲林地檢主任檢察官江金星今天表示，近日有媒體報導雲林縣衛生局是否不實造冊讓不符資格的人施打疫苗，檢方昨天立案偵查，跟相關單位調閱資料，若屬刑事責任者，即由檢察官速查嚴辦；若屬行政責任，則交由權責機關依法裁處。

另外雲林縣政府告發網傳「可以找民代喬疫苗價格，施打一劑的代價是5000元」，雲林縣政府強調，沒有這狀況，也不可能做這種事，所以提告以正視聽。

雲林地檢署將調查是否屬實，如為假訊息將依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例偵辦。

雲林地檢署自109年2月下旬成立「防疫處理小組」，由檢察官率領警政、衛政、社政、消費者保護、公平交易及關務、邊防等機關成員，針對疫情相關事件，迅速整合跨機關意見，釐清事實。請民眾切實配合政府預防接種政策及相關措施，共同對抗嚴峻疫情。（編輯：謝雅竹）1100610

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