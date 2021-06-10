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國內今新增28例死亡個案！60歲男呼吸困難確診當日即過世

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（10）日出席記者會，說明國內防疫相關事宜。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（10）日出席記者會，說明國內防疫相關事宜。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-06-10 15:32:28

中央流行疫情指揮中心今（10）日公布，國內新增28例死亡，共計為男性21位、女性7位，年齡介於50多歲至90多歲；其中，有位60多歲男子於6月1日確診，症狀為呼吸困難、咳嗽，確診當日即死亡。

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指揮中心今日，公布國內新增266例COVID-19確定病例，其中263例為本土個案，另有3例境外移入個案；確診個案中新增28例死亡。

指揮中心說明，今日新增28例死亡個案，共計為男性21位、女性7位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月13日至6月8日，確診日介於5月16日至6月9日，死亡日介於6月1日至6月9日。

▲中央流行疫情指揮中心6月10日公布今日新增28例新冠肺炎死亡確診個案。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心6月10日公布今日新增28例新冠肺炎死亡確診個案。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心6月10日公布今日新增28例新冠肺炎死亡確診個案。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心6月10日公布今日新增28例新冠肺炎死亡確診個案。（圖／指揮中心提供）
根據指揮中心資料，今日新增的死亡案例案號8545，為60多歲男，有萬華區活動史，於5月29日有呼吸困難、咳嗽等症狀於同日住院，並於6月1日確診，確診當日即死亡。

今日死亡的案號11695，在死亡原因僅寫是於6日因「其他原因」死亡，其他詳情正在調查中。莊人祥回應，此案在家中死亡，「死亡方式我們就不方便多說」，是在死亡之後行政相驗後確診

另外，據媒體今（10）日報導，台大醫院昨日收治一位到院前死亡個案，經查為一名66歲的三重基層診所醫師，並曾於過世前7日接種AZ疫苗。對此，指揮中心發言人莊人祥今回應，此例是在死亡7日前有接種AZ疫苗，不過詳細情況如何，指揮中心會持續了解　

▲國內新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至6月10日累計確診10928例，累計死亡案例349例。（圖／NOWnews製表）
▲國內新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至6月10日累計確診10928例，累計死亡案例349例。（圖／NOWnews製表）
 

▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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63.44%36.56%
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