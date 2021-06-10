警察屬第二類防疫人員　高市府允諾六月全數施打完畢

日本124萬劑AZ疫苗將在6月15日開打，中央疫情指揮中心將站在防疫第一線的警察排序在第7類，由於疫情嚴峻基層員警防疫勤務繁重，高市政府今(10)日表示，警察屬第二類防疫人員，經評估上揭冊列人員現行勤務性質相對高風險，適用第二類COVID-19疫苗公費接種對象。預計在後續AZ疫苗到位約6月中下旬將全數安排完成接種。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-06-10 13:23:31
警察為維持社會運作之主要機關之一，也是重要的第一線防疫人員，目前已接種3,945人，相關外勤人員均以接種完畢，高市府依據中央流行疫情指揮中心規範，在優先施打完醫護人員後，針對第二類防疫相關人員開始施打疫苗，包括基層進行疫調及防疫工作的警消、民政人員，一切按照中央規範。
高市府表示，經查衛生局6月4日接獲警察局因勤務指派外勤之需增列名單外事人員11人、鑑識人員14人、督導防疫勤務之警政監5人，共計30人名冊，衛生局指定上述人員至大型接種站完成接種，其程序均遵照指揮中心規範造冊依序接種。且經評估上揭冊列人員現行勤務性質相對高風險，適用第二類COVID-19疫苗公費接種對象。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。