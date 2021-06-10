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124萬疫苗下週鄰里設站接種　15日起醫院診所也能打得到

▲隨著本土疫情持續嚴峻，國內對疫苗需求逐漸升溫。（示意圖／美聯社／達志影像
▲隨著本土疫情持續嚴峻，國內對疫苗需求逐漸升溫。（示意圖／美聯社／達志影像

記者賴志昶／台北報導

2021-06-10 15:52:37｜2021-06-10 15:52:57

下週起日方所捐贈的124萬劑AZ疫苗將開放施打，並優先提供給第一至第六目標族群。中央流行疫情指揮中心今（10）表示，會先在各鄰里設站施打，在15日過後也會開放給合約診所或院所提供接種。

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有關接種預約，指揮中心發言人莊人祥今表示，會利用以前流感疫苗接種的策略，在各社區由鄰里長設站讓附近75歲以上民眾施打，或是在15日之後，合約診所或院所也能提供接種，近日就會公布接種的醫院與診所名單，至於何時開始開放預約，也會在近日公布。

指揮中心指揮官陳時中指出，124萬劑的施打方式，是沿用過去注射流感疫苗的側類，一次開放第一到第六類目前族群施打，第七類則會請各機關造冊並經過核實即可施打；75歲以上民眾持有身分證或健保卡，經核對身份後，不分身分都可施打。

另外，台北市長柯文哲稱，行政院政委唐鳳所設計的接種系統尚未完成，下週開始施打恐會大亂。對此，莊人祥表示，下週並不會使用此系統，會以鄰里追蹤，且在原有院所內也有預約系統。

至於第一到第三類族群的家屬何時才會開放施打？陳時中表示，會再提到預防接種組審議。

▲國內新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至6月10日累計確診10928例，累計死亡案例349例。（圖／NOWnews製表）
▲國內新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至6月10日累計確診10928例，累計死亡案例349例。（圖／NOWnews製表）
 

▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
 

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