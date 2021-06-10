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猝死攝影師確診　壹電視快篩200人全數陰性

▲壹電視快篩200人全數陰性。(圖／軍聞社提供)
▲壹電視快篩200人全數陰性。(圖／軍聞社提供)

記者羅凌筠/台北報導

2021-06-10 13:22:21｜2021-06-10 13:39:08

台北市內湖壹電視大樓7日一名攝影師倒臥廁所身亡，屍檢PCR呈陽性，確定為2019新型冠狀病毒（COVID-19）患者。今（10）日壹電視大樓進行快篩，200人全數陰性，明天不再做快篩。

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北市府昨（9）日緊急啟動快篩部隊，替壹電視員工篩檢，166人中有11人快篩陽性，其中包括主播吳衣璇、趙惠雯等人，所幸壹電視內部晚間10點宣布，快篩陽性的11人PCR檢測全為陰性，讓大家都鬆了口氣。

▲壹電視主播許耀云戴口罩播新聞。（圖／許耀云臉書）
▲壹電視主播許耀云戴口罩播新聞。（圖／許耀云臉書）
主播許耀云嘆，「從來沒想過，有一天會戴著口罩播新聞，更不用說每天播新聞，沒有想到有一天疫情就在你身邊」，她呼籲民眾守住端午節，身體健康才是王道。主播虞承璇則說，自己4月起就休長假，「所以我很幸運，我沒事」，她心疼所有堅守崗位的同事們，希望大家都能平安、家人健康。

▲▼虞承璇有「甜心主播」美譽。（圖／虞承璇臉書）
▲▼虞承璇為同業祈福。（圖／虞承璇臉書）
▲虞承璇休長假。（圖／翻攝虞承璇臉書）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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悶壞了！你對居家防疫管制疲乏了嗎?

不疲乏，互相配合，共同抗疫
疲乏，不升四級，漸漸無感了
64.05%35.95%
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