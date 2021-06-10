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影／疫苗不能給診所？柯文哲秀公文：有說打不完的話可以

▲針對防疫指揮中心指出，現階段無規定地方政府能配發疫苗給診所，台北市長柯文哲10日拿出公文表示，「若評估疫苗無法於效期內用畢，可在轄區內衛生局人員協助下，將疫苗配送至其他合約醫院、非合約醫療院所或衛生所。」（圖／台北市政府提供）
▲針對防疫指揮中心指出，現階段無規定地方政府能配發疫苗給診所，台北市長柯文哲10日拿出公文表示，「若評估疫苗無法於效期內用畢，可在轄區內衛生局人員協助下，將疫苗配送至其他合約醫院、非合約醫療院所或衛生所。」（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-06-10 13:25:24｜2021-06-10 14:14:10

新冠肺炎疫苗在全台灣都處於缺乏狀況，不過北市「好心肝診所」遭揭露違規為不符施打資格的民眾施打疫苗，而且還施打了近1300劑，引發社會關注。而中央流行疫情指揮中心昨（9）日晚發聲明指出，尚未許可基層診所提供疫苗接種服務，北市任意將多達1000多劑疫苗撥給診所，既違反規定也不合情理。

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對此台北市長柯文哲今日上午臨時召開記者會，提出公文打臉衛福部，表示「若評估疫苗無法於效期內用畢，可在轄區內衛生局人員協助下，將疫苗配送至其他合約醫院、非合約醫療院所或衛生所。」

▲針對指揮中心直言沒有規定可以讓地方配發疫苗給診所，台北市政府出具公文佐證。（圖／台北市政府提供）
▲針對指揮中心直言沒有規定可以讓地方配發疫苗給診所，台北市政府出具公文佐證。（圖／台北市政府提供）

柯文哲強調，事實真相是疫情過去一個月很突然爆發，大概中央也忘記，衛福部疾管署4月21日曾發公文，內容表示「若合約醫院的疫苗庫存量過多，評估無法於效期內用畢，為使疫苗有效運用，可在轄區內衛生局人員協助下，將疫苗配送至其他合約醫院、非合約醫療院所或衛生所，需要者儘速使用」。

柯文哲直言疫情爆發前，希望醫事人員等第一線人員施打疫苗還要「七請八請」拜託打疫苗，因為大家都不想打AZ疫苗，結果疫情出現爆炸性成長，確診數、死亡數一多，大家就急著要打。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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