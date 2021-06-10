好心肝記者會延期受指導？指揮中心否認：沒這樣的約束力
北市好心肝診所私下違規替志工打疫苗，原本今(10)日下午1點要召開記者會，但臨時延到晚上6點半，之後又決定取消改發聲明稿。有傳聞是指揮中心下指導棋。為此，指揮官陳時中表示，「我們沒有這樣的約束力」!
記者許家禎／台北報導
2021-06-10 15:11:29｜2021-06-10 15:14:43
好心肝診所爆發替人施打疫苗，許多都不是順位第一到第三類的人員，引發許多人關注，原本今日下午一點要召開記者會，但臨時延到晚上6點半，之後又決定取消改發聲明稿。
有外界質疑，是否是指揮中心下指導棋，不允許他們召開記者會。但指揮官陳時中表示，「指揮中心沒有這樣的約束力」!
指揮中心發言人莊人祥則補充，因為現在是三級警戒，怕召開記者會會群聚太多人，因為有這樣的疑慮，所以有提醒他們，但絕對沒有不允許他們開記者會，也許可以改線上記者會。
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