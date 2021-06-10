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好心肝記者會延期受指導？指揮中心否認：沒這樣的約束力

▲好心肝診所爆出違規施打疫苗，並遭台北市政府開罰。（圖／記者葉政勳攝）
▲好心肝診所爆出違規施打疫苗，並遭台北市政府開罰。（圖／記者葉政勳攝）

記者許家禎／台北報導

2021-06-10 15:11:29｜2021-06-10 15:14:43

北市好心肝診所私下違規替志工打疫苗，原本今(10)日下午1點要召開記者會，但臨時延到晚上6點半，之後又決定取消改發聲明稿。有傳聞是指揮中心下指導棋。為此，指揮官陳時中表示，「我們沒有這樣的約束力」!

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好心肝診所爆發替人施打疫苗，許多都不是順位第一到第三類的人員，引發許多人關注，原本今日下午一點要召開記者會，但臨時延到晚上6點半，之後又決定取消改發聲明稿。

有外界質疑，是否是指揮中心下指導棋，不允許他們召開記者會。但指揮官陳時中表示，「指揮中心沒有這樣的約束力」!

指揮中心發言人莊人祥則補充，因為現在是三級警戒，怕召開記者會會群聚太多人，因為有這樣的疑慮，所以有提醒他們，但絕對沒有不允許他們開記者會，也許可以改線上記者會。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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