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社區感染精進作為　陳時中：居家隔離時效縮短到2天

▲中央流行疫情指揮中心召開記者會說明最新疫情。圖為示意圖，資料照片(圖／指揮中心提供)
▲中央流行疫情指揮中心召開記者會說明最新疫情。圖為示意圖，資料照片(圖／指揮中心提供)

記者許家禎／台北報導

2021-06-10 14:27:20｜2021-06-10 14:28:21

中央流行疫情指揮中心今(10)日公布國內新增266例COVID-19確定病例，其中263例為本土個案，另有3例境外移入個案。確診個案中新增28例死亡。而針對社區感染精進作為及前後比較，指揮官陳時中說都有改善，居家隔離時效從3.23天到現在2天。

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陳時中表示，整體病例從發病日或採檢日來看，整體有點向下趨勢，但狀態並不明顯，還是要持續注意。但若看社區感染精進作為及前後比較，其中採檢的量能、通報數從6500到現在6月9日是到3萬多。

▲中央流行疫情指揮中心說明因應社區感染疫情精進作為及前後比較。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心說明因應社區感染疫情精進作為及前後比較。（圖／指揮中心提供）
 

PCR檢驗量能從每日27000件提升到80000多，增加40家機構，並增加高通量儀器。社區採檢站從3站到現在111站。專責病房數從2412間到現在5494間。居家隔離時效從3.23天到現在2天，且也啟動電子居家隔離系統，同時1922可轉介接觸者資訊。

▲中央流行疫情指揮中心說明社區廣篩四大策略。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心說明社區廣篩四大策略。（圖／指揮中心提供）
 

另外，社區廣篩4大策略，陳時中說包括廣設社區篩檢站、協助企業自主快篩、導入診所自費快篩、鼓勵廠商引進再家快篩。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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