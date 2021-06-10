柯文哲稱疫苗配發診所沒問題　議員打臉：快過期才能配發

針對台北市衛生局配發疫苗給北市地方診所，防疫指揮中心昨（10）日晚間發出聲明，表示尚未許可基層診所提供疫苗接種服務，北市任意將多達1000多劑疫苗撥給診所，既違反規定也不合情理。不過柯文哲隨即拿出今年四月的公文，表示若醫院疫苗庫存量過多，經評估無法在期效內用完，就可以轉配送給其他醫療院所使用。不過台北市議員黃郁芬則隨即打臉柯文哲，表示現階段台北市的疫苗都還有兩個月以上的效期，為何能在還沒屆臨期限就配發？





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▲針對指揮中心直言沒有規定可以讓地方配發疫苗給診所，台北市政府出具公文佐證。（圖／台北市政府提供）

× ▲針對指揮中心直言沒有規定可以讓地方配發疫苗給診所，台北市政府出具公文佐證。（圖／台北市政府提供）

黃郁芬質疑，公文內容表示若疫苗庫存量過多「評估無法餘效期內使用完畢」，才可以轉配發至其他醫院。而現階段台北市的疫苗都是由中央配發的第三梯疫苗，效期最長可以到八月底，黃郁芬直言「效期還有兩個月，憑什麼分送給診所施打？難道柯文哲市長不相信北市的醫護，能在兩個月內前把這1000多劑打完？」





黃郁芬強調，之所以會把疫苗分送給好心肝診所，根本只是為了柯文哲在記者會上宣示「台北市的疫苗會在下一批來以前打完」，就為了柯市長的一句話，有1000多劑的疫苗給了「志工」施打。「其他在基層診所工作、乖乖造冊苦等疫苗的5000名診所人員，被柯文哲的一句話給犧牲了。」



