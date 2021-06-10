小禾馨診所領85瓶疫苗　蘇怡寧：都打在員工上

（中央社記者陳婕翎台北10日電）台北市好心肝診所的武漢肺炎疫苗爭議，據市府統計，台北市還有其他診所拿到疫苗，其中包含小禾馨診所共4分院拿到85瓶。禾馨醫療執行長蘇怡寧今天強調，疫苗都打在員工身上。





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北市好心肝診所被爆私自打武漢肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫苗。市府調查，診所施打對象大部分是志工、非一到三類醫事人員，因此開罰新台幣200萬元、取消武漢肺炎疫苗接種診所合約資格，相關人員送政風處調查。





蘇怡寧今天中午接受媒體聯訪時表示，小禾馨診所旗下4分院取得的疫苗都是台北市衛生局配發，禾馨共1100多位員工，85瓶武漢肺炎疫苗皆按照指揮中心接種順序規定施打，全數施打院內員工，85瓶疫苗已接種完畢，「目前還沒接到衛生局調查的訊息。」





台北市政府今天臨時召開記者會說明疫苗爭議。除了好心肝分到的115瓶，還有小禾馨診所旗下4分院大安、民權、士林、懷寧共拿85瓶，配發日期從5月31日跨到6月8日；和眾診所則在6月8日拿到2瓶。北市共6診所拿到202瓶疫苗，可供逾2000人施打。（編輯：陳政偉）1100610



