中火輸煤廊道火警無人員傷亡　供電不受影響

台電台中火力發電廠輸煤轉運塔將運煤船的生煤輸送到廠區的輸煤廊道，今(10)

日上午7時左右火警，整座高輸煤廊道冒出陣陣濃煙，陷入火海，倒塌在路面，未造成人員受傷，約9時49分火勢已滅，將持續灑水避免復燃。台電說，台中電廠輸煤轉運塔主要係負責將卸煤碼頭的燃煤運送至廠內煤場存放，目前電廠煤場燃煤庫存量仍充足，各機組均正常運轉，供電狀況不受影響。

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中火運煤輸送帶起火，台中市環保局獲報後立即前往了解，同時指派空品監測車前往監測，由於火勢影響下風處空品，已透過中部7縣市合作平台通報彰化縣環保局，且空品監測PM2.5達90微克/立方公尺，周邊有明顯粒狀污染物及異味散布，將依違反「空污法」第32條規定，處最高500萬元罰鍰，並持續督促中火做好相關善後工作。

台中港務消防隊在接獲中市轉報，立即派遣11車24人前往灌救。台中市消防局也派遣鄰近的清水分隊、協和分隊、龍井分隊、沙鹿分隊到場支援灌救。上午11時50分殘火處理完畢，現場輸送帶燃燒長度約276公尺，燃燒面積約4000平方公尺，無人員傷亡，財物損失450萬元。

台電台中電廠副廠長李枝榮說，中火立緊急即通報消防局等相關單位協助灌救，並且啟動台中電廠緊急應變計畫，並啟動柴油消防泵滅火。台中電廠發現，輸送生煤的皮帶已受損，目前電廠煤場燃煤庫存量仍充足，各機組均正常運轉，供電狀況不受影響。

環保局表示，中火使用的生煤由船運抵達碼頭後，藉由密閉式輸送設備將生煤輸送至生煤堆置場貯存、再由密閉式輸送設備將生煤輸送至發電機組，此次是生煤堆置場前的輸送設備發生火災，消防隊接獲通報後立即前往滅火。

環保局說，環保局稽查人員除立即到場，也同時指派空品監測車前往下風處監測，因當地氣象狀況風向為北北東風，且依空氣微型感測器發現下風處空品已受火災影響，加上下風處鄰近彰化縣，已透過中部7縣市合作平台通報彰化縣環保局，加強空品監測及適時通報可能受影響的民眾。

此外，現場經空品監測發現PM2.5達90微克/立方公尺，且周邊有明顯粒狀污染物及異味散布，將依違反「空污法」第32條規定，處最高500萬元罰鍰，並持續督促中火做好相關善後工作。另，為避免消防廢水外流，現場已叮囑中火做好圍堵收集措施，環保局將持續了解現場狀況、監測空品影響情形，並適時通報彰化縣環保局同步掌握。