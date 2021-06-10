中火輸煤廊道火警無人員傷亡　供電不受影響

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台中港務消防隊在接獲中市轉報，立即派遣11車24人前往灌救。台中市消防局也派遣鄰近的清水分隊、協和分隊、龍井分隊、沙鹿分隊到場支援灌救。上午11時50分殘火處理完畢，現場輸送帶燃燒長度約276公尺，燃燒面積約4000平方公尺，無人員傷亡，財物損失450萬元。
台電台中電廠副廠長李枝榮說，中火立緊急即通報消防局等相關單位協助灌救，並且啟動台中電廠緊急應變計畫，並啟動柴油消防泵滅火。台中電廠發現，輸送生煤的皮帶已受損，目前電廠煤場燃煤庫存量仍充足，各機組均正常運轉，供電狀況不受影響。
環保局表示，中火使用的生煤由船運抵達碼頭後，藉由密閉式輸送設備將生煤輸送至生煤堆置場貯存、再由密閉式輸送設備將生煤輸送至發電機組，此次是生煤堆置場前的輸送設備發生火災，消防隊接獲通報後立即前往滅火。
環保局說，環保局稽查人員除立即到場，也同時指派空品監測車前往下風處監測，因當地氣象狀況風向為北北東風，且依空氣微型感測器發現下風處空品已受火災影響，加上下風處鄰近彰化縣，已透過中部7縣市合作平台通報彰化縣環保局，加強空品監測及適時通報可能受影響的民眾。
此外，現場經空品監測發現PM2.5達90微克/立方公尺，且周邊有明顯粒狀污染物及異味散布，將依違反「空污法」第32條規定，處最高500萬元罰鍰，並持續督促中火做好相關善後工作。另，為避免消防廢水外流，現場已叮囑中火做好圍堵收集措施，環保局將持續了解現場狀況、監測空品影響情形，並適時通報彰化縣環保局同步掌握。