台灣死亡率高於全球！醫曝「背後意義」：錯誤政策被擊垮

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他也開始思考背後「台灣Covid-19高死亡率背後的意義」，隨後列出幾種可能，一為「死亡人數異常多，分子太大」，二為「確診人數太少，分母太小，造成比率高」，三則為「以上皆是」。
王明鉅提到，台灣至今還沒進行有意義大規模的普篩，因此現在社區裡的新冠病毒感染狀況如何， 到底萬華或板橋或中和這些熱區，每1000人有多少人感染了Covid 19，到底雙北的其他地區，如北投、淡水每1000人又有多少人感染了Covid 19，這些攸關到底能不能解封的重要關鍵數字，其實沒人知道。
王明鉅整理了本土疫情爆發的5月18日以來志6月9日的死亡案例，結果發現「從5月18日到6月9日，共有321人死亡。，其中有20.9%是死亡當天或死亡後才確診。其中有24%是確診後3天內就死亡」。
從上述的數據中，王明鉅也提出見解「這些數字很明顯地告訴我們，這321位死於新冠肺炎的病人裡面，很可能至少有143位病人，他們因為被確診的太晚，他們直到病情已經發展到了相當嚴重的階段時才被確診，因此就算台灣的醫療能力再好，但面對一個已經病入膏肓的狀況，也很難救回病人」。
他也提到，另外從5月15日雙北宣佈三級警戒之後，幾乎所有人都乖乖待在家中，但實際上已被病毒感染的人們，在「快樂缺氧」因此症狀不明顯，但肺部問題已經相當嚴重的狀況下，發生猝死或者病情突然惡化而緊急送醫，然後短短3天內就不治。
王明鉅也感慨，「這些病人的死亡，其實並不見得是這個疾病或這個英國變種病毒真的這麼可怕，擊倒了台灣向來自豪的醫療能力。這些病人並不是死於醫療量能不足，因為這些病人醫療根本來不及介入，台灣的醫師護理師們再強，面對已經發展到末期的疾病，也無法挽救，更何況其中還有將近一半是死亡當日與之後確診，根本談不上什麼醫療介入呢！」
王明鉅認為，這些病人的死亡，其實擊垮的是台灣過去一年半以來一直不願執行大量篩查，一直不願釐清到底社區感染如何，一直只想用著「築高牆」方式，企圖把所有新冠病毒全部堵在國境之外的錯誤政策。
但他也相信，台灣新冠肺炎的死亡率，在大量快篩全民篩查的正確作法之下，將會有更多更多的新冠病毒感染者被發現，他們將會更早開始接受醫療照顧，他們的死亡率本來就會下降。如果未來再加上大通量的PCR之後的大量輕症確診者的加入，我確信，台灣新冠肺炎的死亡率，絕對低於世界平均值。
王明鉅最後呼籲，「亡羊補牢，我們現在能做的，有三件事。一、大量，絕對大量的主動篩查或全面性的個人居家篩檢。二、讓活動力較差的長者，有及早發現已經感染與問題惡化的能力，例如遠距監測與照護觀察、例如家中的小小血氧儀。三、在醫療人員已經打得差不多的現狀下，讓老人家們，能以最優先的順序打疫苗吧!」（編輯：潘毅）
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