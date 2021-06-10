防疫居家自煮夯　新北2字頭量販宅首購族最愛

疫情急速升溫，全台進入三級防疫警戒，各級學校停課、企業實施居家辦公，推升居家自煮需求，提供「一次購足」購物環境的量販店，成為民眾採買物資的首選。永慶房產集團根據內政部實價登錄統計近一年距離雙北市大型量販店700公尺範圍內的資料，整理出雙北市前十大熱門量販，由新北市搶進前五名，其中，新北市淡水區的「家樂褔淡新店」交易415件，排名雙北第一，住宅均價落在21.9萬元也是最便宜。





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永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，家樂福淡新店位於淡海新市鎮，除了距離輕軌淡水行政中心站只需步行兩分鐘的距離之外，周邊還有淡水國民運動中心、市民聯合中心等公共設施，加上燦坤、寶雅、全聯及多家連鎖餐飲持續進駐，生活機能逐步到位。在學區方面，有年年額滿的雙語明星學校新市國小和正德國中，加上超親民「2」字頭房價，成為吸引大台北首購族和小資族的主要原因。





另外，排名第二的為新店區的「家樂福新店店」，每坪單價約為50.8萬元。陳金萍說明，新店家樂福商圈為新店市區的三大生活圈之一，因為近捷運七張站，主打24小時不打烊，因此成為新店人逛街、採買及用餐的首選之地。





加上近年來利多話題不斷，包含裕隆城商場將於2022年第二季開幕，誠品百貨、威秀影城將入駐商場，還有目前開始招商的新店寶高智慧產業園區，預估將提供1萬6千個工作機會。而新店最大的都更案「新店寶強段都更案」，也預計於2025年完工，42層的摩天大樓屆時可望成為新店新地標，在各重大建設的利多加持加上生活機能完備的狀況下，都為該區房市帶來激勵作用。





北市量販「中山區」擠進兩個名額

台北市量販店拿下第六到第十名，位居第六的是萬華區的「家樂福桂林店」，住宅均價落在56.8萬。陳金萍指出，萬華區為北市早期發展區域，但近年在政府積極推動「西區門戶翻轉計畫」，成功翻新的萬華周邊，展現出全新面貌。在這個新舊並存的城區中，桂林家樂福生活圈尤為熱鬧，周邊餐飲、商家選擇眾多，且步行10分鐘即可達捷運西門站、龍山寺站以及小南門站，日常生活採買、交通都相當方便，加上房價相對實惠，深獲不少想購入北市門牌的購屋族青睞。





此外，在北市入榜的五名中，中山區就佔了兩個名額，分別為「大潤發中崙店」和「家樂福大直店」。陳金萍解釋，大潤發中崙店鄰近捷運南京復興站和忠孝復興站，周邊還有建國高架和市民大道兩條快速道路，交通機能可謂相當便捷。且有明星學區中山國小、中山女中的加持，附近也有東區SOGO商圈、微風廣場、遼寧夜市，對於通勤族或是有學區需求的民眾都相當具有吸引力。近一年因成交多筆高單價住宅，如：明日博、元大花園廣場及達官苑，因此推升該區域住宅均價至81.1萬。





而家樂福大直店位於大直重劃區，是著名的豪宅區，周邊有國際飯店、豪宅林立，且大直美麗華百貨、ATT 4 Recharge就在一旁，加上坐擁大直河岸美景、綠地，交通上也有捷運劍南路站，居住環境及生活機能都相當優秀，自然吸引不少企業主、內科科技人才的目光，住宅價格約為82.2萬。





陳金萍補充，疫情對生活各個層面都帶來了不少的影響，建議有意購屋的民眾可以考量自身預算和需求，趁居家防疫時間運用線上實境看屋的方式，在家安心賞屋，待疫情較為舒緩後再出門看屋比較，早日購得符合需求的理想好屋。



