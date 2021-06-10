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「公園少女」台灣女孩SOSO請吃拌麵　日韓成員：真的讚！

▲台灣成員Soso（前排右二）常分享台灣零食給公園少女的成員。（圖／SONY MUSIC）
▲台灣成員Soso（前排右二）常分享台灣零食給公園少女的成員。（圖／SONY MUSIC）

記者陳雅蘭/台北-首爾連線報導

2021-06-10 15:03:31

集結台灣、日本、南韓3個國籍所組成的團體「公園少女」，近期發行專輯《THE OTHER SIDE OF THE MOON》回歸樂壇，成員抽空接受台灣媒體視訊訪問，得知近期台灣疫情嚴峻，喊話粉絲注意安全，勤洗手戴口罩。來自台灣的Soso因為疫情無法回台見家人，爸媽都會郵寄零食給她，自爆也會委託朋友郵購曾拌麵，道地台灣味獲外國成員稱讚，認證寶島美食「真的好吃」。

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「公園少女」由Seo Kyoung、Min Ju、Seo Ryoung、Miya、Lena、Soso、Anne 7位成員組成，其中Soso來自台灣、Miya來自日本，3國籍的人一起生活，加上韓國成員都不是首爾出生，所以常發生不少有趣的事，他們透露會組隊搭地鐵遊首爾，也因為各自家鄉不同，說話口音常讓人聽不懂，「畢竟團裡有3個人講方言，久而久之連外國成員都學會，常常講方言，這真的滿好笑的」。

▲公園少女叮嚀粉絲疫情間外出要注意，要勤洗手戴口罩。（圖／SONY
▲公園少女叮嚀粉絲疫情間外出注意安全，要勤洗手戴口罩。（圖／SONY MUSIC）
台灣疫情自5月中爆發後，嚴重情況只增未減，台灣成員Soso時時關心家鄉疫情，希望大家可以聽聽公園少女的新歌《Like It Hot》，她說：「大家情況都不好，所以大家能夠在邊休息時，邊聽我們的歌，忘記煩惱忘記壓力。希望大家在這段時間，不要放棄，多多加強自己，一起努力下去。」成員Anne提醒粉絲把「手部清潔生活化」，隨身攜帶消毒用品，Seo Kyoung更叮嚀：「隨時都要戴好口罩喔！」

問起日本成員Miya、台灣成員Soso，近期因為疫情關係不能回家鄉，2人都是怎麼排解思鄉情？Miya表示：「最近比較困難不能回去，因為視訊很方便，常跟爸媽視訊聯絡。」Soso則說：「剛好現在台灣疫情變嚴重，現在也是活動期（團體發片期），所以沒這麼多時間講電話，但都會透過訊息問候爸媽。」

其他成員表示，Soso經常分享夜市小吃資訊，所以知道台灣有不少美食，有機會的話一定要吃到大腸麵線。Lena表示Miya跟Soso收到家人寄的零食，都會與大家分享，更稱讚Soso廚藝了得，尤其番茄炒蛋特好吃。Soso解釋有著一手好廚藝，是因為從小就跟著媽媽進出廚房，「小時候媽媽煮菜我喜歡在旁邊看，也沒有說最會做的，但家常菜都基本上都可以」。

Soso透露爸媽很常寄包裹給她，自己也會「指定商品」委託朋友寄送，表示：「好吃的真的很多，成員喜歡吃鳳梨酥、牛軋餅，我自己的話，是滿喜歡吃曾拌麵的。」Soso話一說完，其他人紛紛表示：「好吃！」

近年不少台灣人赴韓圓明星夢，包含TWICE周子瑜、(G)I-DLE舒華、NCT揚揚等人都發展順遂，Soso有以前輩們為目標，向他們看齊嗎？她表示：「我們現在剛開始出道不久，現在都在努力中。」Soso也透露成員都有關注台灣藝人，像是Anne喜歡白安，自己的話非常崇拜蔡依林、楊丞琳以及周興哲，許願有朝一日，雙方可以合作切磋。

▲公園少女發行專輯《THE
▲公園少女發行專輯《THE OTHER SIDE OF THE MOON》回歸樂壇。（圖／SONY MUSIC）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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