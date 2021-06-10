梅雨來襲中市新住宅擋不住漏水　住戶怒罵超扯

中市太平區育賢社會住宅入住8個月新成屋，竟擋不住梅雨來襲。今(10)

市議員張玉嬿接獲住戶陳情表示，室內牆面多處漏水傾洩，怒罵倒楣住進漏水屋，經清查高達15戶漏水；另豐原等社宅也有多戶漏水。議員張玉嬿、謝志忠、王立任、黃守達批評社宅品質重擊住戶信心，要求市府全面檢討。

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育賢社宅住戶陳情說，5月底連日梅雨就聽住戶群族抱怨屋內牆面漏水，他家則是上周6屋外大雨，室內也多處漏水漏不停，地板濕答答，大罵「這是什麼漏水屋，超扯！」社宅施工品質太差了，漏水狀況嚴重也造成財務損失，真的很倒楣。

張玉嬿批評，育賢社宅去年10月才風光啟用，但第一次接受梅雨的考驗就破功，連日大雨造成11戶住宅、4家店舖受災，牆面漏水、陽台積水，對比市長盧秀燕在入住典禮所說的「絕對是好宅」，顯得十分諷刺，實在很落漆。

謝志忠、王立任、黃守達說，豐原區安康社宅也有4戶住宅的浴室天花板漏水、大里區光正社宅中庭積水，這三年相繼啟用的四處社宅有三處擋不住梅雨來襲，令人傻眼，也讓住戶對工程品質打了問號，重擊民眾對社宅的信心。

議員批評，梅雨讓社宅漏水無所遁形，暴露市府盧團隊螺絲掉滿地，除應儘速修繕，也要研議住戶財損相關補償。未來還有多處社宅興建完工，市府應引以為鑑，從興建品質到管理全面盤檢，別讓住戶再有不堪的居住品質。

住宅處表示，經查太平區育賢段一期社會住宅，共有15件雨水滲漏情形，該社宅於去年7月完工，並於去年10月開放入住，目前仍屬保固期內，市府接獲民眾反映後，隨即要求保固廠商依契約派工處理，目前除2戶住戶因故無法配合廠商進場修繕須另約時間，其餘皆已於2個工作日內完成修繕，改善漏水情形。

另豐原安康社宅部份，住宅處指出，經查浴室排風口因當時風向將雨水回潑倒灌，導致部份雨水沿管線流進浴室，後續將補強排風口遮蓋處；大里光正社宅中庭則因瞬間豪大雨，有部份低窪處排水不及產生積水，已立即以外接式抽水機排水，非施工品質問題。