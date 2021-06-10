國軍台中總院一護理師PCR陽性 全院消毒並暫停急診住院
國軍台中總醫院深夜無預警在臉書公告將暫停急診、住院、體檢、健檢及快篩站、自費篩檢等服務，並於今早發布新聞稿表示，院內專責病房一名護理師9日篩檢PCR陽性，全院已展開消毒。對此，台中市政府證實，國軍台中總醫院確有一名護理師PCR陽性，衛生局已協同院方連夜匡列相關人員進行疫調及採檢。
記者柳榮俊/台中報導
2021-06-10 14:43:00
國軍台中總醫院發言人歐陽九如上校表示，院內專責COVID-19病房照護的一名護理師，6月9日執行高風險人員PCR檢測為陽性，Ct值33.5，依照疫情指揮中心標準，Ct值30以上可以出院，Ct值34 以上就是陰性，護理師本身沒有症狀，但畢竟照顧確診者工作屬於高風險族群，醫院嚴謹態度面對，立即通報衛生局，並公告暫停急診、住院、體檢、健檢及快篩站、自費篩檢等服務，門診維持正常服務，並未封院。
台中市政府中午也說明，9日晚間22時，國軍台中總醫院傳出一名護理師PCR陽性，初步掌握，這名護理師職責是COVID-19專責病房照護，台中市政府衛生局已協同院方，連夜匡列相關人員進行疫調及採檢。截至昨日深夜，第一波已匡列職場接觸者27人及家庭接觸者3人，另也採檢病患及陪病家屬一共7人，目前已有13人PCR陰性，其餘尚待結果，結果出爐將再說明。
歐陽九如指出，護理師在專責病房，本來就是完全封閉狀態，專責照顧感染病患，並未接觸一般民眾，依照衛服部規範高風險人員定期篩檢，檢測PCR陽性，因此網站公告是醫院負責態度，醫院感謝這位護理同仁，承擔別人不想做的工作。目前全院實施場域及人員進出管制，並完成全院區消毒。