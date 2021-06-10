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證實AZ曾來談代工疫苗　陳時中自曝兩破局原因

▲衛福部長陳時中證實，AZ疫苗研發團隊去年8月曾來找台灣代工疫苗，但被我方拒絕。(圖／立院提供)
▲衛福部長陳時中證實，AZ疫苗研發團隊去年8月曾來找台灣代工疫苗，但被我方拒絕。(圖／立院提供)

記者呂炯昌／台北報導

2021-06-10 15:06:44｜2021-06-10 15:08:48

新冠肺炎疫情嚴峻，我國卻面臨疫苗短缺困境。民進黨前立委郭正亮指出，AZ疫苗研發團隊去年8月曾來找台灣代工疫苗，結果被台灣拒絕。衛福部長陳時中證實此事，但也說因為對方希望台灣能代工3億劑疫苗，「我們覺得有困難」，因此最後沒能談成。

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立院財政委員會今日審查行政院函請審議「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案」。國民黨立委曾銘宗質詢時詢問，前立委郭正亮指出，AZ疫苗研發團隊去年8月曾來找台灣代工疫苗，但卻被台灣拒絕，此事是否屬實。

陳時中答覆時證實，雙方確實曾談過授權製造，也努力一陣子，但是最後沒有談成，一方面「有人不太喜歡這樣子」，另一方面，我們希望代工1億劑，但因為對方希望台灣至少代工3億劑，擔心會把生產線佔滿，「我們覺得有困難」，所以最後沒有談成。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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