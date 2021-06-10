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但飲食上究竟要補充哪些營養素才能有效增強免疫系統，達到對抗病毒的目的呢？民眾可把握攝取抗體原料蛋白質、吃好油抗發炎、膳食纖維養好菌以及維生素降低感染風險等四項攝取要點。台北慈濟醫院營養科解釋，研究顯示，蛋白質若攝取不足，恐影響抗體產生，增加感染風險，因此每餐建議可攝取一掌心的黃豆、黑豆等優良蛋白質，有助於維持腸黏膜防禦能力，幫助對抗發炎反應。
選擇攝取好的脂肪 增強免疫細胞活性
台北慈濟醫院營養科說明，對抗身體發炎反應，最好的方式就是攝取好的脂肪，民眾可選擇橄欖油、花生油等單元不飽和脂肪酸較多的油類，有助增強免疫細胞的活性，此外，每日應攝取足夠膳食纖維，除了蔬果，像糙米、燕麥等未經精製的全穀雜糧類也都富含膳食纖維，每餐建議量皆約為一拳頭，但要注意蔬菜應需略多於水果較佳。
養成良好飲食與作息 抵抗新冠病毒入侵
最後，則可多攝取像蛋、胡蘿蔔、菠菜等富含維生素A的食物，或芭樂、木瓜、奇異果等富含維生素C的水果，為身體補充各維生素營養，不僅能達到抗發炎及抗氧化能力，也有助於調節免疫系統。台北慈濟醫院營養科提醒，天然食物中的營養素較營養補充劑，更有利於人體吸收，因此從調整飲食習慣開始做起，搭配運動及良好作息，就能幫助提升免疫力，抵抗新冠病毒入侵。
資料來源：健康醫療網 預防新冠肺炎 提升免疫力這樣做
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