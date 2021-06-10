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不只輝瑞！美媒：美政府正與莫德納洽談巨量疫苗捐贈

▲傳美國政府正與莫德納討論疫苗採購案來捐贈他國，以解決疫苗不足問題。（圖／美聯社／達志影像）
▲傳美國政府正與莫德納討論疫苗採購案來捐贈他國，以解決疫苗不足問題。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-06-10 15:06:43｜2021-06-10 15:07:46

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒全球之際，世界各國之間疫苗差距問題越來越嚴重。稍早傳出美國政府已向美國輝瑞藥廠（Pfizer）購買5億劑疫苗，計畫在未來1年提供給100個國家以解決疫苗不足問題。更有知情人士指出，美國政府也正和莫德納（Moderna）討論採購疫苗提供給他國，數量可能達到上億劑。

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美國媒體《CNBC》報導，有知情人士透露，美國政府正在與莫德納商討疫苗採購案，以確保有足夠的新冠疫苗劑量捐贈給其他國家。知情人士指出，這項採購案沒有公開，但數量可能和當地時間9日時曝光的輝瑞疫苗採購案數量相仿。

報導中指出，美國政府是以「非營利」價格購買向輝瑞藥廠購買5億劑輝瑞疫苗。知情人士表示，目前還不清楚與莫德納的合約內容是否比照辦理。

《紐約時報》、《華爾街日報》等美國媒體在9日時報導，指出美國拜登政府將購買5億劑美國輝瑞疫苗，捐贈給世界各國，計畫將在未來1年內提供給100個國家，第一批2億劑將會在今年進行分配，剩餘3億劑則會在明年上半年分配完畢。

歐美國家近來加速接種速度，卻也讓部分發展中國家無法取得足夠疫苗的問題更加顯著。隨著美國新增病例逐漸減少，但部分未能獲得足夠疫苗的發展中國家感染人數逐漸增加，更引發了「疫苗種族隔離」問題，如何縮小各國之間疫苗差距更成為關注焦點。

▲美國總統拜登搭機抵達英國，展開他的歐洲訪問首日行程。他在演說時宣告「美國回來了！」，並且希望拋開川普時期造成的敵意與孤立。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國政府透露將購買5億劑新冠疫苗，在未來1年內提供給100個國家。（圖／美聯社／達志影像）
 

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