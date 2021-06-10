COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

台中警友捐贈160萬元　挺警抗疫

▲大台中警察之友會理事長賴文玉捐贈160萬元力挺警察局抗疫，由局長楊源明代表接受（圖/記者鄧力軍翻攝）
▲大台中警察之友會理事長賴文玉捐贈160萬元力挺警察局抗疫，由局長楊源明代表接受（圖/記者鄧力軍翻攝）

記者鄧力軍/台中報導

2021-06-10 15:21:53

6月15日是警察節，去年與今年都因為新冠肺炎疫情影響而取消慶祝活動，且因為疫情關係，警察必須站在第一線配合各單位執行防疫工作，甚至還有警察人員因此確診。為此，大台中警察之友會理事長賴文玉結合警友會成員的力量，特別在警察節前夕，前往臺中市警察局捐贈160萬元做為員警加菜金及添購防疫物資之用，要讓警察無後顧之憂，全力守護市民安全。捐贈儀式在警察局貴賓室舉行，由局長楊源明代表受贈。      

我是廣告 請繼續往下閱讀
大台中警察之友會理事長賴文玉表示，值此警察節前夕，新冠肺炎疫情肆虐之時，警察的勤務毫無鬆懈，更加繁忙和危險，甚至是站在防疫的第一線守護民眾的安全，但也正是因為警察守護國家的安全跟社會穩定，民眾才可以安心工作，透過歷次民調可以知道，民眾對警察的滿意度很高，他身為臺中市民，要在警察節前夕，大聲的向警察局的所有警察同仁說「謝謝您們，辛苦了」。

市警局長楊源明表示，2021年重中之重的工作就是防疫，警察除了維護治安，也被賦予協助防疫的重責大任，值此疫情嚴峻期間，更能看出警察工作的不可或缺，他在警察節前夕，除了向辛苦的所有同仁表達感謝外，也提醒同仁執勤時要特別注意防疫安全。而警友會是警察局最強而有力的後盾，理事長賴文玉捐贈160萬元做為員警的加菜金以及購買執勤需要的防疫物資，更讓的所有同仁感動，也讓同仁在執行勤務時更有保障。在此，代表臺中市警局所有同仁表達最大謝意。同時呼籲市民朋友應減少非必要外出活動，出門戴口罩、勤洗手與消毒及落實實聯制相關規定，共同團結抗疫。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
86.61%13.39%
2021-06-09-2021-06-12

悶壞了！你對居家防疫管制疲乏了嗎?

不疲乏，互相配合，共同抗疫
疲乏，不升四級，漸漸無感了
63.44%36.56%
2021-06-08-2021-06-11

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
64.97%35.03%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
29.99%70.01%
2021-06-07-2021-06-10
請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

繼續作答
面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

繼續作答
即時
推薦閱讀