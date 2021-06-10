我是廣告 請繼續往下閱讀
為此，臺北市千禧獅子會捐贈正負壓檢疫艙予社區篩檢站，保護篩檢醫護「零接觸」高風險民眾。黃桂芳會長表示，同島一命、全民防疫，強化第一線防疫人員的安全就能守住防疫戰線，希望能幫助找到潛在傳染者、保護醫護降低染疫風險，幫助戰勝病毒、挺過熱區難關，為第一線抗疫英雄加油。
社區篩檢站 找出無症狀、輕症陽性確診者
臺北醫院鄭舜平院長指出，社區篩檢站提供抗原快篩與PCR篩檢雙重檢測，目的是透過廣篩提早察出無症狀或輕症之陽性確診者，重症者或高風險者將由依傳染病防治法依據症狀進行安排住院治療，無症狀或輕症者將由防疫計程車送至防疫旅館或檢疫所，阻斷感染源繼續在社區傳播的機會。
新北市市民皆可免費篩檢 檢驗結果「健康存摺」可APP查詢
臺北醫院社區篩檢站於6月7日正式啟用，服務時間為上午8時至12時、下午13時至17時，設籍新北市之市民皆可報名，網路預約掛號開放上午及下午各100名，現場掛號上午下午各開放50名，額滿為止；當日報到時需主動出示身分證及健保卡供查證；未滿14 歲無身分證者出示戶口名簿影本及健保卡，完成之檢驗結果可自行於「健康存摺」APP查詢。
資料來源：健康醫療網 臺北醫院啟用社區篩檢站 符合資格可預約免費篩檢
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊