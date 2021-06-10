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義警、義消、義交、保全　議員請命優先施打疫苗

▲議員江肇國表示，保全人、義警、義消、義交接觸民眾的第一線，全力爭取優先施打疫苗，減少從業人員的染疫風險。(圖／柳榮俊翻攝2021.6.10)
▲議員江肇國表示，保全人、義警、義消、義交接觸民眾的第一線，全力爭取優先施打疫苗，減少從業人員的染疫風險。(圖／柳榮俊翻攝2021.6.10)

記者柳榮俊/台中報導

2021-06-10 15:35:24

新冠肺炎本土疫情持續擴散，中央疫情指揮中心發布三級警戒至今近一個月，而必須出門工作者，如：保全人員、社區總幹事、民防義警、義消、義交等，是接觸外在染疫風險的最前線。對此，民進黨市議員江肇國、周永鴻今(10)表示，體恤上述工作者作為防疫、接觸民眾的第一線，全力爭取優先施打疫苗，減少從業人員的染疫風險。

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江肇國表示，全台中共計約有126家保全業者，近40000位保全從業人員。無論在大樓、銀行、百貨、市場、停車場各類場所，保全人員必須負起監督及落實實名制責任，幫民眾測量體溫、消毒，近距離接觸民眾頻率高，且社區物業保全更需要管制居家隔離或檢疫者的進出，擁有高風險染疫的可能。因此，江肇國為全體保全從業人員請命，優先施打武漢肺炎疫苗。

周永鴻指出，本土疫情擴散後，許多保全業者因工作性質必須接觸民眾，擔心為家庭帶進感染源而乾脆辭職。

周永鴻表示，大樓社區、市場、銀行等公眾場所在疫情蔓延之際，保全人員責任更大，必須優先施打疫苗，除了減少離職風潮外，更是保護正在工作中的保全人員。

另外，江肇國也為民防義警、義消、義交請命優先施打疫苗。他指出，這些工作者在日常執勤中，無論是警察事務、消防救護、交通疏導等層面都扮演重要角色，疫情期間雖有減少勤務，但仍然屬於第一線接觸民眾的高危險群，他們平時協助維護地方事務、保護民眾，在疫情嚴峻時，更應施打疫苗，讓民防義警、義消、義交未來執勤時沒有後顧之憂。

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