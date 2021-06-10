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COVID-19／孩童防疫補助怎麼領？簡單 4 步驟補助款直接入帳

COVID-19／孩童防疫補助怎麼領？簡單 4 步驟補助款直接入帳
COVID-19／孩童防疫補助怎麼領？簡單 4 步驟補助款直接入帳

Heho健康

2021-06-10 16:01:30

台灣本土疫情持續延燒，三級警戒延長到 6 月 28 日，教育部宣布針對「家中有國小以下孩童」與「國、高中身心障礙、特教學生的家庭」，給予一次性定額現金補貼，預計為 1 萬元左右。而這份補助是算「人頭」，只要家中有 2 名學童以上，就可以請領 2 份以上。

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請領簡單 4 步驟

「紓困 4.0」特別預算案的「孩童家庭防疫補貼」15 日起開放請領，可以選擇「上網」或是用「實體 ATM」，簡單 4 步驟就能快速領取。教育部長潘文忠表示，只要備妥孩子的健保卡、監護人的金融卡就可以簡單申請。



另外，這次的孩童家庭防疫補貼即使是新生兒也可以領，但由於 2 歲以上孩童是由教育部協助發放，未滿 2 歲的孩童則是由衛福部協助發放，所以申請的方式也不一樣，需要特別注意。

2 歲以上孩童：

  • 線上：行政院兒童家庭防疫補貼網（建置中）
  • 臨櫃：各地 ATM
未滿 2 歲孩童：

  • 領有 110 年 5 月育兒津貼或托育補助的家長，將由衛福部直接撥款至申領帳戶。
  • 其他家長也可比照 2 歲以上孩童，自線上、ATM 申請。
網路快速領取 4 步驟

  1. 進入「行政院兒童家庭防疫補貼網」：https://www.10000.gov.tw
  2. 輸入監護人身分證字號。
  3. 輸入孩童健保卡帳號與匯入補助款的監護人帳戶。
  4. 領取成功。
ATM 快速領取 4 步驟

  1. 插入提款卡和輸入密碼。
  2. 選擇孩童家庭防疫補貼。
  3. 輸入健保卡卡號
  4. 領取現金成功。
不過有些狀況是，監護人因為債務問題，沒有金融卡或銀行帳戶，或是監護人沒有實際照顧孩童等狀況，屬於隔代教養等，教育部國教署副署長許麗娟則表示，會請學校幫忙聯繫，可採實體作業，相關細節後續會公布。

文、圖／盧映慈



本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： COVID-19／孩童防疫補助怎麼領？簡單 4 步驟補助款直接入帳

即時疫情／新生兒也能領！行政院拍板「孩童家庭防疫補貼」家有 12 歲以下孩童每人領 1 萬元

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