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「紓困 4.0」特別預算案的「孩童家庭防疫補貼」15 日起開放請領，可以選擇「上網」或是用「實體 ATM」，簡單 4 步驟就能快速領取。教育部長潘文忠表示，只要備妥孩子的健保卡、監護人的金融卡就可以簡單申請。
另外，這次的孩童家庭防疫補貼即使是新生兒也可以領，但由於 2 歲以上孩童是由教育部協助發放，未滿 2 歲的孩童則是由衛福部協助發放，所以申請的方式也不一樣，需要特別注意。
2 歲以上孩童：
- 線上：行政院兒童家庭防疫補貼網（建置中）
- 臨櫃：各地 ATM
- 領有 110 年 5 月育兒津貼或托育補助的家長，將由衛福部直接撥款至申領帳戶。
- 其他家長也可比照 2 歲以上孩童，自線上、ATM 申請。
- 進入「行政院兒童家庭防疫補貼網」：https://www.10000.gov.tw
- 輸入監護人身分證字號。
- 輸入孩童健保卡帳號與匯入補助款的監護人帳戶。
- 領取成功。
- 插入提款卡和輸入密碼。
- 選擇孩童家庭防疫補貼。
- 輸入健保卡卡號
- 領取現金成功。
文、圖／盧映慈
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： COVID-19／孩童防疫補助怎麼領？簡單 4 步驟補助款直接入帳
即時疫情／新生兒也能領！行政院拍板「孩童家庭防疫補貼」家有 12 歲以下孩童每人領 1 萬元
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