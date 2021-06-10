AZ疫苗感謝祭　夢想家甜心扮「禰豆子」飆超萌日文

長相甜美的「啦啦隊女神」芝芝，是福爾摩沙夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」人氣成員，芝芝私下是一個二次元正妹，熱愛日本動漫文化，Cosplay經歷超過10年，近來日本捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，為2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情注入及時雨，芝芝變裝《鬼滅之刃》禰豆子，錄製影片用日文向日本表達謝意。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-06-10 15:57:35｜2021-06-10 17:16:37
芝芝換上「禰豆子」招牌粉紅色和服，一頭長髮別上粉紅色絲帶，只見芝芝跪坐地板，用甜甜嗓音說：「日本的各位大家好，我是來自台灣的芝芝，由於新冠肺炎的影響，世界都陷入困境的情況下，日本願意提供疫苗給台灣，非常非常感謝日本的支援，再次由衷的感謝日本。」 芝芝強調，「我沒有學過日文，所以我的日文講得不好，請多多包涵」，不過短短30秒的影片，芝芝富有誠意的一字一句道謝，片尾不忘雙手合掌，對鏡頭放送甜美微笑，療癒的笑顏讓人看了都融化。
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