翁山蘇姬再被控貪腐　若定罪恐入獄長達15年

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緬甸環球新光報（Global New Light of Myanmar）引用反貪腐委員會的說法報導，新一波控訴是關於「杜慶芝基金會」（Daw Khin Kyi Foundation）被指濫用土地，而翁山蘇姬是此一慈善組織的主席，另外還有先前指稱她收受錢財和黃金的控訴。
報導提到，相關單位昨天已在警局調閱翁山蘇姬和數名官員的案件檔案。
根據報導，翁山蘇姬「因利用她的地位犯下貪腐行為，被認定有罪，所以依反貪腐法第55條予以告發」。根據這項法條，一旦被定罪，最重可判15年有期徒刑。
路透社暫時無法聯繫到翁山蘇姬的律師置評。
目前翁山蘇姬背負的案子包括非法持有無線對講機、違反「政府機密法」（Official Secrets Act）等；但她的支持者認為這些案件都是出於政治動機。
緬甸軍方自奪權以來，一直未能徹底掌控局勢，每天都有群眾抗議、罷工，國家經濟陷入癱瘓，還有一連串暗殺和炸彈攻擊，邊境地帶的衝突也捲土重來。
法新社提到，緬甸人權團體表示，數月來，安全部隊朝平民示威者開火，造成逾800人喪命、數以千計民眾受傷。
無國界醫生組織（MSF）上月也在報告中指出，緬甸的合作夥伴親眼看到軍政府突襲「為受傷抗議群眾急救」的組織，還發現物資遭破壞。
受槍傷的抗議群眾不敢到軍政府營運的醫院尋求治療，深怕被捕，只能無助地尋找有同情心的醫師暗中替他們動手術治療。（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）1100610