死亡個案分3類！專家盤點「最慘情況」：建議要擴大篩檢

近期台灣疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今（10）日公布國內新增266例COVID-19確定病例，其中確診個案新增28例死亡。連日雙位數死亡案例也讓不少國人擔憂無症狀感染者在社區傳播病毒。

張鴻仁日前在《有話好說》節目中就指出，死亡個案可分為3種情況，若病人連找都沒找到就直接死在家裡，代表防疫體系到現在還追不過病毒，建議要擴大篩檢找出可能染疫者。

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▲國內新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至6月10日累計確診10928例，累計死亡案例349例。（圖／NOWnews製表）

× ▲國內新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至6月10日累計確診10928例，累計死亡案例349例。（圖／NOWnews製表）

張鴻仁於節目中指出，死亡個案可以分為3種情況，第一種「找都還沒找到就直接死在家裡」是最嚴重的，更指稱這代表防疫體系至今仍追不過病毒，所以很多人連跟醫療體系接觸的機會都沒有，就已經在家中死亡，是「防疫體系的漏洞」，因此建議要擴大篩檢，才能走在病毒前面，給予患者適當的治療。

接著他提到，第二種情況是「找到了卻來不及收治而死亡」，這顯示醫療量能不足、醫療體系資源不夠，最後則是「收治後仍死亡」的情況，而這情況則得端看臨床上出了什麼原因，若發現最多的是第三類死亡情況，那就必須解決藥物不足的問題；至於第二種情況多半發生在疫情初期，也就是指揮官陳時中提到「醫院降載」讓輕症患者先出院的原因。

此外，張鴻仁也提到這三種情況不論哪種都勢必得把缺口補足，當缺口補足後再加入年齡、慢性病等因素計算死亡率，若比較後與世界各國差不多，那就可以說是將缺口補足了。（編輯：楊智傑）