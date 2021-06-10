疫苗告急！馬英九向蔡政府喊話　籲如期如質兌現疫苗承諾

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馬英九說，今年上半年，台灣面臨嚴重旱災，各地水庫大缺水，有的幾乎見底，不少縣市實施「供五停二」限水措施，影響民生、產業甚鉅。唯有翡翠水庫蓄水量一直保持在五成以上，正常供應大臺北地區數百萬人用水。然而，當年興建翡翠水庫之議，遭受諸多質疑。反對者認為，翡翠水庫距離台北市僅30公里，萬一發生大地震或遭到轟炸，水壩可能崩塌，大台北地區將盡成澤國，但林洋港相信專業、力排眾議，堅持興建，並獲得當時行政院蔣經國院長支持，才有今日的翡翠水庫。
馬英九認為，身為地方首長，要推動一個既有爭議，又不會在任內完成以彰顯政績的建設，非常不容易，但是他也做到了。而馬英九也說，他在八年市長任內，見證翡翠水庫安然度過九二一大地震，台北市還能運水協助基隆市民，同時蓄豐濟枯、穩定大台北民生經濟。他過去還因此特別訂製了兩座水晶的翡翠水庫模型，送給洋港先生與當年的總工程師謝毅雄先生，感念他們睿智的決策與優異的建造管理。洋港先生過世前，他每年必到台中大坑林府探望；每當我稱道翡翠水庫，他總是一語帶過，歸功經國先生，謙沖自牧，令人感佩。
馬英九提到，連日豪雨，讓台灣暫時解除缺水危機，但疫情依舊嚴峻，他強調，政府有儘速提供疫苗的義務，人民有自由選擇疫苗的權利，同心協力才能成功防疫，希望總統蔡英文承諾的疫苗可以如期如質兌現。
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