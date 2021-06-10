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降端午車流　高公局祭匝道儀控、關賣場措施

▲高速公路局表示，端午連假期間，各國道服務區賣場都將關閉。(圖／NOWnews資料照，嘉義縣政府提供）
▲高速公路局表示，端午連假期間，各國道服務區賣場都將關閉。(圖／NOWnews資料照，嘉義縣政府提供）

記者張志康/綜合報導

2021-06-10 16:41:59

因應國內三級疫情警戒延至6月28日，交通部高速公路局今（10）日表示，將於端午連假期間實施嚴格匝道儀控，並關閉服務區賣場，以藉管制作為來降低連假期之移動需求。

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高公局指出，全國新冠肺炎疫情三級警戒至6月28日，高速公路局本次端午節連假疏運措施僅實施單一費率（無每日20公里優惠里程）及入口匝道儀控。基於防疫第一、不鼓勵外出，並採減少人流移動、車流降載，本次連假期間，將再採取高強度的國道車流調控與匝道管制，延長儀控紅燈秒數，滾動檢討提高匝儀管制強度，以及服務區賣場停止營業等對使用國道不方便之措施。

高公局強調，連假期間國道以提供緊急救護、貨運物流及公務值勤為主，對非必要而上路者，在高強度匝道儀控下，會造成匝道排隊情形，若當車流回堵而影響地方交通時，將請地方警力做必要交通管理。

高公局另外也指出，因國內疫情日趨嚴峻，為減少民眾移動，避免人潮聚集及疫情擴散，國道全線各服務區配合防疫政策，端午節連假期間將關閉賣場服務大廳，自110年6月12日起至6月14日止，暫停各項營業銷售服務（含ETC業務），僅保留部分公廁提供使用，另為維護車輛補給需要，服務區各加油站仍提供加油服務。

高公局呼籲，本次端午節連假適逢疫情嚴峻時期，希望民眾減少非必要之移動，以免不便，並積極做好防疫措施。

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